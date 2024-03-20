Galatasaray'dan, dijital dönüşümde IFS ile işbirliği

Global kurumsal iş uygulamaları şirketi IFS, ülkemizin en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray Spor Kulübü ile anlaştı. IFS Galatasaray'ın Dijital Dönüşüm Sponsoru oldu.

Global kurumsal iş uygulamaları şirketi IFS, ülkemizin en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray Spor Kulübü ile anlaştı. Ülkemizdeki 20’nci yılını kutlayan IFS, 19 Mart’ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilen imza töreniyle, bu iş birliğini duyurdu.

Dünyada 41, Türkiye’de ise 20’nci yılını kutlayan global kurumsal iş uygulamaları şirketi IFS, Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor. Bu kapsamda spora da destek veren IFS, ülkemizin en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray Spor Kulübü’nün Dijital Dönüşüm Sponsoru oldu. Yapay zeka odaklı çözümler sunarak müşterilerinin operasyonlarındaki aksaklıkları tespit etmelerine, işletme maliyetlerini azaltmalarına ve iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan IFS, önümüzdeki dönemde bu iş birlikteliği kapsamında Galatasaray Spor Kulübü’nün dijital dönüşümüne katkıda bulunacak.

IFS ile Galatasaray Spor Kulübü arasındaki iş birliği 19 Mart Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılan imza töreniyle hayata geçirildi. IFS Türkiye CEO’su Ergin Öztürk ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in katılımıyla düzenlenen imza törenine çok sayıda basın mensubu katıldı.

Teknolojilerimizle sporun her yönüne değer katacağız

IFS Türkiye CEO’su Ergin Öztürk, imza töreninde yaptığı konuşmada; “IFS olarak kurulduğumuz günden bu yana dünya da ve ülkemizde hizmet verdiğimiz şirketlerin, dijital dönüşümün sunduğu avantajlardan faydalanarak verimliliklerini en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Türkiye’deki 20’nci yılımızı kutladığımız bugünlerde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sporun insanları bir araya getirme yönündeki birleştirici gücüne çok önem veriyoruz. İş uygulamaları alanındaki tecrübemizi, gelişmiş teknolojimizi ve yapay zeka yeteneklerimizi birleştirerek, markalara teknoloji aracılığı ile katma değer sağlıyoruz ve dijital dönüşümün tüm avantajlarından faydalanmaları konusunda onlara yön gösteriyoruz. Sunmuş olduğumuz çözümlerle hem sporcuların hem de taraftarların yaşadıkları deneyimi iyileştirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin en köklü takımlarından biri olan Galatasaray ile spor ve dijital dönüşümü buluşturan bir iş birliğine imza atmaktan ve bu takımın Dijital Dönüşüm Sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek de yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kulübümüz sadece sahip olduğu şanlı geçmişiyle değil, geçmişten bugüne koymuş olduğu vizyonla da her zaman ilkleri başarmıştır, başarmaya da devam edecektir.

Şimdi bu vizyonla, sportif başarının yanında iş süreçlerimizi de en başarılı hale getirmek adına önemli bir iş birliğinin ilk adımını atıyoruz ve tüm iş süreçlerimizi en sağlıklı şekilde yönetebilmek ve kurumsal kaynak planlamasını yapabilmek adına yeni bir anlaşmaya imza atıyoruz.

IFS, dünyanın en önemli, uluslararası kurumsal iş uygulamaları markalarından birisi. Bu anlaşma, yaratacağı değer itibariyle milyonlarca dolar değerindedir. Ama daha da önemlisi bu anlaşma, insanı kaynak değil değer olarak alması, ona değer vermesi itibariyle bambaşka bir anlam taşıyor. Kulübümüzün attığı bu adımın bizi daha büyük başarılara taşıyacağına eminim.”