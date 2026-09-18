Asya borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki geri çekilmenin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyonun kontrol altında tutulabileceğine ilişkin iyimserliği destekleyerek küresel piyasalarda risk iştahını artırıyor.

Asya tarafında ise enerji fiyatlarındaki düşüş ve teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle bölge piyasalarında pozitif seyir öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,66 artışla 6.894 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,52 değer kazancıyla 65.114 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,91 artışla 3.910 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,84 yükselişle 24.811 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,17 üzerinde 74.447 puan seviyesinde bulunuyor.

Bölgede Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı piyasaların odağında yer alıyor.

BoJ bugün, politika faizini 25 baz puan artışla 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1,25'e çıkardı. Banka faiz kararını 7'ye karşı 2 oyla aldı.

BoJ, Japon ekonomisinin ılımlı bir şekilde büyüdüğünü ve bu eğilimin sürmesinin beklendiğini ancak Orta Doğu'daki durumun ve artan yapay zeka talebinin enflasyonist riskler oluşturduğunu belirtti.

BoJ açıklamasında, "Taze gıda hariç tüm kalemleri kapsayan TÜFE'deki yıllık artış oranı, son dönemde ılımlı şekilde yükseliyor. Bunun nedeni, işletmeler arası işlemlerdeki fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının tüketici fiyatlarına yansımaya başlaması ve ücret artışlarının satış fiyatlarına yansıtılmasına yönelik adımların devam etmesi." denildi.

BoJ, ekonomik aktivite ve finansal koşullara bağlı olarak faiz oranlarının artırılmaya devam edileceğini belirtti.

BoJ'un faiz artırımı yapmasına karşın bu kararın tam bir oybirliğiyle alınmaması bankanın sıkı para politikasını devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin belirsizliği artırırken, bu durum yenin değer kaybetmesine neden oldu.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 157,2 seviyesinde seyrediyor.

Makroekonomik veri tarafında Japonya’da ağustos ayına ilişkin enflasyon yüzde 1,9 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti.

- Japonya Başbakanı Takaiçi kabinede revizyona gitti

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, kabinesinde revizyona giderek kilit pozisyondaki bazı bakanları korurken koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisinden (JIP) yeni bir kişiyi hükümete dahil etti.

Takaiçi'nin yeni kabinesinde Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ryosei Akazawa ile Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara görevlerini sürdürecek.

İktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) koalisyon ortağı JIP üyesi Hiroshi Nakatsuka, Düzenleme Reformlarından Sorumlu Devlet Bakanı olarak kabineye dahil oldu. Nakatsuka, LDP ile JIP'nin geçen yıl ekimde kurduğu ortaklığın ardından JIP'den kabineye giren ilk isim oldu.

Japonya'nın ilk kadın başbakanı Takaiçi'nin hükümetine yönelik kamuoyu desteği, ilk dönemdeki yüzde 70 seviyelerinden son aylarda yüzde 50 civarına gerilemişti.

Jeopolitik tarafta ise Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Hürmüz Boğazı'nda çıkarlarını koruyacaklarını ancak denizaşırı bir çatışmaya yol açmamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı.

Savaşa karışmamanın bugüne kadar takip ettikleri bir ilke olduğunu vurgulayan Lee, bundan sonra da bunu takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.