ECMA ilk kez bir Türk sektör temsilcisine emanet edildi

Avrupa karton ambalaj sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan 57. ECMA Kongresi, bu yıl 16–18 Eylül tarihleri arasında İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirildi. Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği (ECMA – European Carton Makers Association) tarafından “Folding Cartons: Powering Future Packaging (Katlanabilir Kartonlar: Geleceğin Ambalajına Güç Katıyor” temasıyla düzenlenen kongrede; sürdürülebilirlik, elyaf bazlı ambalajlarda geri dönüşüm hedefleri, Avrupa pazarındaki gelişmeler ve marka sahiplerinin ambalajdan beklentileri, sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla kapsamlı bir şekilde ele alındı. Kongrede yapılan seçim sonucunda KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran ise Avrupa Karton Ambalaj Üreticileri Birliği (ECMA) Başkanı olarak seçildi.

“Küresel belirsizliklerin ve bölgesel dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde sektörümüz yüksek dayanıklılık gösteriyor”

KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, ECMA Başkanlığıına ilişkin yaptığı açıklamada, “Avrupa genelinde 650’yi aşkın karton ambalaj üreticisini temsil eden ECMA’nın başkanlığına seçilmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve yeni Avrupa ambalaj düzenlemeleri gibi sektörün geleceğini belirleyen konuların gündemde olduğu bu dönemde görev sürem boyunca ekibimle birlikte büyük bir sorumluluk üstleneceğiz. Küresel belirsizliklerin ve bölgesel dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde sektörümüz yüksek dayanıklılık gösteriyor. Avrupa bölgesinin mevcut pazarlarındaki büyümeyi derinleştirirken yeni pazar arayışlarıyla katma değeri de yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında Türkiye’nin Avrupa karton ambalaj sektöründeki sesini çok daha güçlü duyurarak sürdürülebilir büyümesini katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.