Avrupa borsaları negatif seyrediyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki geri çekilmenin etkisiyle dün New York borsasında, bugün de Asya borsalarında yükselişler görülmesine karşın Avrupa piyasaları satış ağırlıklı seyrediyor.

Bölgede devam eden enflasyonist endişeler, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik öngörülerin güç kazanmasına neden oluyor. Bu durum da Avrupa piyasalarında risk iştahının azalmasına neden oldu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75'te sabit tuttu. BoE Para Politikası Kurulunun açıklamasında, kurul üyelerinden BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 6'sının politika faizinin yüzde 3,75'te tutulması, 3'ünün ise 25 baz puan artırılarak yüzde 4'e çıkarılması yönünde oy kullandığı belirtildi.

Banka, enflasyonun 2027'nin ilk çeyreğinde yüzde 4'ün hafif üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Tahvil portföyünü 2034 yılına kadar azaltacağını bildiren BoE, yıllık ortalama 46 milyar sterlinlik azaltım yapacağını duyurdu.

BoE Başkanı Bailey, "Orta Doğu'daki çatışmanın, uzun bir süre devam etmesi ve ikinci tur etkilerin ortaya çıkma riskinin artması halinde para politikasının sıkılaştırılması gerekebilir." dedi.

Avrupa Merkez Bankası da (ECB) geçen hafta politika faizlerinde 25 baz puanlık artırıma gitmişti.

Makroekonomik veri tarafında dün Avro Bölgesi'nde ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 0,4 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken yıllık yüzde 3,2 ile beklentilerin hafif altında yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 4,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.35 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 641,4 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 10.781 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 25.605 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 52.200 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 8.148 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 19.757 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde cari dengenin takip edileceğini belirtti.