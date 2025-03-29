Gates'e göre haftada 2 gün çalışmaya geçilecek

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e göre haftada 2 ya da 3 gün çalışma mümkün olabilir. Hem de sadece 10 yıl içinde. Peki, Gates neden böyle düşünüyor?

Bill Gates'e göre haftada 2 gün çalışmayı mümkün kılacak şey yapay zeka. Gates, sadece 10 yıl içinde insanların haftada sadece 2 ya da 3 gün çalışmaya geçeceğini öngörüyor.

Microsoft'un kurucu ortağı, mevcut inovasyon hızıyla artık "çoğu şey için" insanlara ihtiyaç duyulmayacağını ve bu nedenle iş yerlerinin yakında yeniden düşünülmesi gerekeceğini savunuyor.

Ünlü milyarder, The Tonight Show'da yaptığı açıklamada, "İşler nasıl olacak? Haftada sadece 2 veya 3 gün mü çalışmalıyız?" dedi .

Gates daha once de benzer bir görüşü dile getirmişti. 2023'te ChatGPT henüz emekleme aşamasındayken toplumun "sonunda" haftada üç gün çalışmanın norm haline geldiği bir senaryoya ulaşabileceğini savunmuştu.

Gates'e göre, yapay zekanın gelişimi sayesinde önümüzdeki 10 yıl içinde haftalık çalışma süresi 2 güne düşebilir. Bu öngörü, yapay zekanın birçok görevi üstlenerek insanlara daha fazla boş zaman yaratacağı fikrine dayanıyor. Gates, yapay zekanın iş gücünü tamamen ortadan kaldırmayacağını, ancak mevcut çalışma düzenlerini önemli ölçüde değiştireceğini düşünüyor. Ona göre özellikle sağlık ve eğitim gibi alanlarda yapay zeka devrim niteliğinde etkiler yaratabilir.