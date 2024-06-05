Gayrimenkul sektörü Ankara’da buluştu

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, “Türkiye’de Gayrimenkulün Çarpan Etkisi” ana temasıyla 1. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni düzenledi.

GYODER’in 25. yılının da kutlandığı zirvede sektörün güncel durumu ve gelecek trendleri değerlendirildi. Zirvenin açış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, “Bu zirve ile yeni bir gayrimenkul vizyonunun ilk adımları atılmış olacak. Gayrimenkulün çatı platformu olarak özel sektör ile kamudaki kanaat önderlerimizi daha sık bir araya getireceğiz. Sorunlarımızı şeffaflıkla masaya yatıracağız ve nihayetinde etki yaratan buluşmalara imza atacağız” dedi.

JW Marriott Ankara’da gerçekleştirilen zirvede, sektörün önde gelen isimleri, uzmanları ve düşünce liderleri bir araya gelerek Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün güncel durumu, gelecek trendleri ve büyüme potansiyelini değerlendirdi.

Zirve’nin açış konuşmalarını GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül yaptı.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici konuşmasında “Bugün burada hem GYODER’in geleneksel gayrimenkul zirvesini özel bir içerikle Ankara’ya taşımış olmanın hem de derneğimizin 25. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlayan, 300’den fazla alt sektörü destekleyen ve ekonomiye istikrarlı biçimde katma değer sunan gayrimenkul endüstrisi, ülkemizin modernleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Bugün, gayrimenkul sektörünü teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum ile bütünleştirmek ve sektörün tüm alt açılımlarına değer katmak misyonuyla ilerliyoruz. Bizler, sürdürülebilir ve yenilikçi projelerle gayrimenkul dünyasını ileriye taşımak için azimle çalışıyoruz. Bu zirve ile yeni bir gayrimenkul vizyonunun ilk adımları atılmış olacak. Gayrimenkulün çatı platformu olarak özel sektör ile kamudaki kanaat önderlerimizi daha sık bir araya getireceğiz. Sorunlarımızı şeffaflıkla masaya yatıracağız, tüm çözüm önerilerini ön yargısızca dinleyeceğiz. Ve nihayetinde etki yaratan buluşmalara imza atacağız. Gayrimenkul ekonomiler için çarpan etkiye sahiptir. Doğru kurgulanan bir gayrimenkul endüstrisi, kalkınma hızını geometrik olarak artırır. Biz de bugün, gayrimenkulün çarpan etkisini kalıcı kılacak fikirleri ve çözüm önerilerini konuşmak için bir aradayız” dedi.

YURTDIŞINDAKİ İŞ HACMİMİZ 509 MİLYAR DOLAR

Sektördeki en önemli sorunlardan birinin disiplinsizlik olduğuna vurgu yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, “Hep birlikte çabalayarak sektörümüzü disipline etmek, insanımıza mezar yerine konut yapma amacını güden meslektaşımızın yer aldığı çok değerli STK’larımızdan biri GYODER. Sokaktan geçen hafriyat kamyonlarının sarsıntılarından çöken binaları yapanlar bizimle aynı kartviziti taşıyorlar. O nedenle hep birlikte bu konuyu disipline edecek ve yasalaştıracak büyüklerimizin de bizi dinleyebilecekleri platformların artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Türk müteahhitlerin yurtdışında 136 ülkede Türk bayrağını dalgalandırdıklarını söyleyen Eren, “Yurtdışında yaptığımız iş hacmi 509 milyar dolar. 12 bin 170 proje tamamlamışız. Bu bizim için büyük bir gurur tablosu” dedi.

SEKTÖR İLK 3 AYDA YÜZDE 11 BÜYÜDÜ

ATO Başkanı Gürsel Baran “Planlama ile ilgili ekosistemde sıkıntı var. Özellikle deprem sonrası yaşadıklarımız bu sektörün sıkıntılarını günyüzüne çıkardı. Yıllar önce müteahhitlikte çok kâr var diye bir sürü kişi bu işe girdi. O süreçten sonra sektörde büyük sıkıntılar başladı. Planlamanın olmaması çok önemli bir etken. Diğer yandan eleman sıkıntısı bizim de uzun zamandır dile getirdiğimiz sıkıntılardan. Türkiye’de 208 üniversite var ama olması gereken belki de 50-60. Aileler olarak bizler çocuklarımızı üniversite okumaları için zorluyoruz ama şu an başta inşaat sektörü olmak üzere çalışacak eleman bulamıyoruz. Bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekir. Bu sorun üretimi de etkiliyor. Buna rağmen gayrimenkul sektörü 2023’ü yüzde 8.7 büyüme ile kapattı. Hatta 2024 yılının ilk 3 ayı itibariyle yüzde 11 civarında bir büyümeden bahsediyoruz” dedi.

GYO VE GYF’LER BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

GYO ve GYF modellerinin özellikle son yıllarda daha çok ilgi gördüğünün altını çizen SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise şunları söyledi: “GYO’ların 2021 yılında toplam piyasa değeri 95 milyar TL iken 2023 yılında 350 milyar TL’ye ulaştı. Mevcut durumda Borsa’da işlem gören toplam 47 adet GYO’muz var. Önümüzdeki dönem bu sayının artarak devam edeceğini görüyoruz. 2021 yılında 15 milyar TL olan GYF büyüklüğü 2023 yılı sonunda 75 milyar TL’ye ulaştı. Mevcut durumumuzda kuruluşuna izin verilmiş 203 adet GYF bulunmaktadır. Bu fonlardan 2024 yılının ilk 5 aylık döneminde portföy büyüklüğü 82.5 milyar TL’ye ulaştı” diye konuştu.