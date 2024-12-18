Geleceğe liderlik edecek girişimler aynı sahnede

Girişimcilik ve inovasyon üssü İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Big Bang Startup Challenge başladı. UNIQ İstanbul’da “Geleceğe Liderlik Et” mottosuyla gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde “Otomotiv ve Mobilite”, “Enerji”, “ITU Seed”, “Makine Öğrenimi ve Yapay Zekâ”, “Online Pazar Yeri & Online Platform”, “Sağlık ve Yaşam Bilimleri” ile “Yetenek ve Başarı” olmak üzere 7 farklı sektörel dikeyde 50 girişim, sunumlarıyla sahnede yer aldı. Eş zamanlı olarak birçok ülkeden global yatırımcılar tarafından takip edilen etkinlik rengarenk şovlarıyla da dikkat çekti.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “İTÜ ARI Teknokent olarak, dünyanın en iyi teknokenti ve girişimcilik ekosistemi olma vizyonuyla yola çıktık. Amacımız, yalnızca o günün ihtiyaçlarını karşılayan bir yapı olarak değil, bugün dahi geçerliliğini koruyacak sağlam temeller üzerine inşa etmekti. Yenilikçiliği ve teknolojiye dayalı girişimciliği sadece bugünün değil, geleceğin dünyasını şekillendirmek olarak gördük. Bu vizyon doğrultusunda, dünyadaki başarılı örnekleri kendi dinamiklerimize uyarladık, kendi kendine sürdürülebilir bir sistem kurguladık ve yıllar içinde aynı ideallere sadık kalarak girişimcilerin ihtiyaçlarına göre dönüşmeyi başardık.’’ dedi.

Girişimlerin toplam değerlemesi 450 milyon dolar’a ulaştı

İTÜ ARI Teknokent olarak hayata geçirdikleri programlar için 10 milyon Euro’yu aşkın maddi kaynak harcadıklarını kaydeden Dikbaş, “Bu programlar ve İTÜ ARI Teknokent çalışanlarının çabaları sayesinde, İTÜ Çekirdek dünya çapında başarılı bir kuluçka merkezi haline geldi” ifadelerini kullandı. Dikbaş, hazırlıkları süren yatırım fonuna ilişkin şu ifadelerde bulundu: “Bu fon ile en büyük gayemiz; girişimcilik ekosistemini beslemeye devam edip İTÜ ARI Teknokent’in dinamiklerine ve programlarına uygun şekilde kullandırmak olacak. Bugüne kadar 28 girişimin yatırım turuna katıldık, halihazırda hissedarı olduğumuz 70 portföy girişimimiz bulunuyor. Henüz fonumuz kurulmadan dahi ulaştığımız ölçek bizler için gerçekten umut verici. Hissedarı olduğumuz girişimlerin toplam değerlemesi 450 milyon dolar. Kurulacak fonumuzla birlikte ileriki dönemlerde daha fazla girişime daha çok yatırım yapmayı hedefliyoruz. İTÜ ARI Teknokent olarak Türkiye'nin global arenada hak ettiği yerde olabilmesi için birlikte çalışmak ve inovasyon odaklı bir yaklaşım benimsemek gerektiğine inanıyoruz.”

İTÜ Çekirdek girişimleri bugüne dek 280 milyon doları aşkın yatırım aldı

Teknoloji girişimciliğini yaygınlaştırmak, girişimcileri desteklemek ve katma değerli teknolojilerin üretilmesine katkıda bulunmak için kurulan İTÜ Çekirdek’in geride bırakılan 10 yılı aşkın sürede 90 farklı ülkeden 75 binin üzerinde başvuru aldığını vurgulayan Dikbaş, “Bugüne kadar destek verdiğimiz 5 bini aşkın girişim, bugün 11 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Ekosistemimizdeki girişimlerin bugüne kadar aldığı 280 milyon doları aşkın yatırım, bu potansiyelin en somut göstergelerinden biri. Globalleşme çalışmaları kapsamında attığımız en önemli adımlardan biri de 18 dönem boyunca yerli teknoloji şirketlerinin globalleşmesi için düzenlediğimiz Innogate Uluslararası Hızlandırma Programımızı Global Hub ‘Innogate | Always On’ adıyla dönemsel değil, 365 gün hizmet verecek şekilde kurguladık. Bu kapsamda ‘Türkiye’den İhracat’ hedefiyle Fransa, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni Türkiye’den girişimler için online ve fiziksel ortamlarda erişilebilir kılıyoruz. Global Hub çalışmalarımıza önümüzdeki yıl ABD ve Asya ülkelerini de dahil etmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Global Hub çağrımıza sadece 6 ayda 390’dan fazla başvuru aldık. İlk fiziksel çalışmamız olarak da eylül ayında 15 girişimimizle Big Bang Londra Demo Day’imizi gerçekleştirdik. Türkiye’den teknoloji girişimlerini dünya sahnesine çıkartarak yalnızca onların büyümesine katkıda bulunmuyor, aynı zamanda Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin uluslararası arenadaki gücünü de sergiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Big Bang Startup Challenge’ta heyecan ikinci gün de devam edecek

Big Bag Startup Challenge’ın ikinci ve final gününde ise açılış konuşmasını İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer yapacak. İkinci günün keynote konuşmacısı ise “Gelecekte Koşmak” başlıklı konuşmasıyla Ayşegül İldeniz olacak. Sunumlarını gerçekleştiren TOP 50 girişim arasından aldıkları ödül, nakit ve yatırımlara göre belirlenen ilk üç girişimin duyurulacak.