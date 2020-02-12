Geleceğin işe alım rehberi

Çalışma dünyası baş döndürücü bir hızla değişiyor ve şirketlerde önce insan yaklaşımını oturtmak bugün hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda.

AI (yapay zeka) ve teknolojik ilerlemeler ivme kazanarak ortaya daha da büyük beceri uçurumları çıkardıkça, şirketlerin çözüm bulmak zorunda olduğu ilk alanlardan biri de doğal olarak işe alım süreci oluyor. Şirketlerin tümünün ileride başarılı olmak için ihtiyaç duyacağı becerileri geliştirmek amacıyla eğitimciler ve hükümetlerle aktif bir şekilde birlikte çalışmaları kesinlikle kendi yararlarına.

Buna çözüm olarak “İş yerinde %100 İnsan” adlı girişimimiz, şirketlerin önlerini görmesine ve istihdam yöntemleri üzerinde yeniden düşünmesine yardımcı olmak amacıyla son derece kullanışlı ve pratik bir araç kiti geliştirdi. Bu araç kiti özellikle iki önemli soruya odaklanıyor:

1. İleride gereksinim duyabileceğimiz insanları nasıl bulabilir, onlarla ilişkiye geçebilir ve insanlıkla dünyaya yararlı olmak adına kendimizi nasıl değiştirebiliriz?

2. Bunun eğitimin geleceğiyle nasıl bir ilişkisi var ve gelecekte ihtiyaç duyacağımız becerilerin şekillendirilmesinde şirketlere düşen rol ne?

İş yerinde %100 İnsan girişimi, The B Team ile Virgin Unite tarafından şirketlerin insanları birer kaynak olarak değil, insanoğlu olarak görmeleri gerektiğine duydukları inançla kurulmuştu. İşte bu inanç sayesinde dünyanın dört bir yanından organizasyonların ve iş dünyası liderlerinin daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak için birlikte çalıştığı bir ağ oluştu. Şirketlerin yetenek uçurumlarını kapatmak, ihtiyaç duyulan becerileri değerlendirmek, ve gelecek kuşakla daha iyi ilgilenebilmek için eğitimcilere nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda, işe alım araç kitini kullanmalarını sağlamak amacıyla bu ekibin Big Change ile iş birliği yapması çok faydalı oldu.

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