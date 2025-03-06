Geleceğin Kadın Liderleri İstanbul'da buluştu

Sanofi Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, genç kadınların iş hayatına daha donanımlı başlamaları amacıyla hayata geçirdiği Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) programında 2. kez buluştu.

Sanofi Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), genç kadınların iş hayatına daha donanımlı başlamaları amacıyla 15 yıl önce hayata geçirdiği Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) programı kapsamında, katılımcıları ve izleyenleri çok duygulandıran bir etkinliğe daha imza attı. “GKL İlham Buluşmaları”nın 2’ncisi, sanattan spora, farklı pek çok alanda başarıya ulaşmış kadınların azim dolu başarı hikayelerine sahne oldu.

Moderatörlüğünü oyuncu ve İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat’ın üstlendiği GKL İlham Buluşmaları, “İlhamdan Hareketle” ve “Güçlü Bağlar, Güçlü Gelecek” adlı iki oturumda gerçekleştirildi. Çiçek Çizmeci, Aysun Türkoğlu, Açelya Akkoyun, Asuman Krause ve Sinan Canan gibi ünlü isimler de kendi ilham verici hikayeleri ile GKL mezunlarının başarı öykülerine eşlik etti. GKL mezunlarının ve Türkiye’ye ilham olmuş isimlerin cinsiyet ve fırsat eşitliğine dair azim dolu hikayeleri, dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ve Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya’nın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Kıvılcım Pınar Kocabıyık ve Sanofi Avrasya Bölgesi İnsan & Kültür Direktörü Raziye Baysal’ın kapanış konuşmalarıyla son buldu.

GKL’den bugüne kadar 1850 genç kadın mezun oldu

Geleceğin Kadın Liderleri Programı kapsamında 2010’dan bugüne kadar 1850 genç kadın mezun oldu. Program mezunlarının %92’si iş hayatında kariyer basamaklarını başarıyla tırmanıyor, %22’si ise üst düzey pozisyonlarda çalışıyor ve %6’sı kendi işlerini kurarak girişimci oldular. “Yatırımın Sosyal Dönüşü” (SROI) raporu, Geleceğin Kadın Liderleri Programı’na yapılan yatırımların 6 katı bir etkiyle topluma katkı sağladığını ortaya koydu.