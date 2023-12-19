Yönetim Kurulunda Kadın Derneği tarafından düzenlenen “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi” eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında topluma ve gelecek nesillere ilham vermek amacında.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği tarafından düzenlenen “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi” kadının gücünü vurgulamak, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında topluma ve gelecek nesillere ilham vermek amacıyla, cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında göstermeyi, artırmayı ve desteklemeyi amaç olarak gören akademisyenler, sivil toplum liderleri, fikir öncüleri ve etkili liderlerin katılımıyla bugün Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleşiyor.

Pluexee (bir Sodexo markası) Platin Sponsorluğunda; Gold Sponsor BEYMEN, Gold Sponsor Borusan Holding ve Borusan Cat, Gold Sponsor HSBC ve Gold Sponsor Türk Tuborg, Gümüş Sponsor Acino, Gümüş Sponsor Eti, Gümüş Sponsor Multinet Up, Gümüş Sponsor Otacı, Gümüş Sponsor Otokoç Otomotiv, Gümüş Sponsor Teknosa, Gümüş Sponsor UNO, Gümüş Sponsor Yıldız Holding, Gümüş Sponsor Yıldızlar Yatırım Holding ve Sürdürülebilirlik Sponsoru Macrocenter destekleri ile gerçekleşecek olan “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi” gücüne ve emeğine sahip çıkan tüm kadınları ve onları destekleyen erkekleri aynı zirvede buluşturmayı hedefliyor.







