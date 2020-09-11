Gelir eşitsizliğinde İstanbul ilk sırada

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir İstanbul bölgesinde görüldü. Aynı zamanda İstanbul gelir eşitsizliğinin en fazla yaşandığı bölge olarak kayıtlara geçti. TÜİK’in açıkladığı 2019 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarına göre; Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2019'da 28 bin 522 lira olarak hesaplandı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 40 bin 749 lirayla "İstanbul" oldu. Bu bölgeyi 32 bin 384 lirayla "Batı Anadolu", 30 bin 337 lirayla "Ege" izledi. Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 13 bin 441 lirayla "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" oldu.

Gelir eşitsizliği en fazla İstanbul bölgesinde

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Bu oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor. Bu oran Türkiye genelinde 7,4 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4,6 ile "Doğu Marmara", 5,5 ile "Batı Karadeniz", 5,6 ile "Orta Anadolu" olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 7,8 ile "İstanbul", 6,7 ile "Akdeniz" ve 6,6 ile "Batı Marmara" olarak sıralandı. Araştırmaya göre P80/P20 oranının en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 4,2 ile TR81 "Zonguldak, Karabük, Bartın", 4,3 ile TRB1 "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" ve 4,5 ile TR41 "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak sıralandı. Bu oranın en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 7,8 ile TR10 "İstanbul", 6,8 ile TRC2 "Şanlıurfa, Diyarbakır", 6,6 ile TR62 "Adana, Mersin" ve TR22 "Balıkesir, Çanakkale" olarak kayıtlara geçti.

Yoksulluk oranı en düşük bölge Doğu Marmara

Her bölge için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri yüzde 13,3 ile TR6 "Akdeniz", yüzde 12,9 ile TR2 "Batı Marmara" ve yüzde 11,9 ile TRA "Kuzeydoğu Anadolu" olarak gerçekleşti. Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri ise yüzde 8,4 ile TR4 "Doğu Marmara", yüzde 9,9 ile TR7 "Orta Anadolu" ve yüzde 10,5 ile TR3 "Ege" bölgeleri oldu. Her İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 15 ile TR82 "Kastamonu, Çankırı, Sinop", yüzde 14 ile TR62 "Adana, Mersin" ve yüzde 13,3 ile TR21 "Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" olarak kayıtlara geçti.

Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 4,6 ile TRB1 "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", yüzde 5,8 ile TRC1 "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" ve yüzde 8 ile TR41 "Bursa, Eskişehir, Bilecik" olarak hesaplandı.



























