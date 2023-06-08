Gelir vergisi mükellefleri sayısı 2,4 milyonu geçti

Türkiye'de mayısta gelir vergisi mükellef sayısı geçen yılın aynı aya göre 127 bin artarak 2 milyon 409 bin 847'ye çıkarken kurumlar vergisi mükellefleri de 1,1 milyonu aştı.

Türkiye'de gelir vergisi mükellef sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 127 bin artarak 2,4 milyonu aştı. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de mayıs itibarıyla yıllık bazda basit usulde gelir vergisi hariç vergi türlerinde yıllık bazda faal mükellef artışları kaydedildi.

Gelir vergisi mükellef sayısı geçen ay, Mayıs 2022'ye kıyasla 127 bin artarak 2 milyon 409 bin 847'ye çıktı. Söz konusu mükelleflerin 614 bin 714'ü İstanbul'da, 172 bin 951'i Ankara'da, 162 bin 389'u da İzmir'de kayıtlı bulunuyor. Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da mayısta geçen yılın aynı ayına göre 85 bin 571 (yüzde 8,4) artarak 1 milyon 102 bin 9 oldu.

KDV mükellefi sayısı yüzde 6,4 yükseldi

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı mayısta yıllık bazda 236 bin 522 (yüzde 6,6) yükselerek 3 milyon 833 bin 812'ye çıktı. Katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı da bu dönemde 207 bin 363 (yüzde 6,4) artışla 3 milyon 443 bin 718'e ulaştı.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 77 bin 901 (yüzde 3,4) artışla 2 milyon 376 bin 684'e yükseldi. Söz konusu dönemde basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı ise yüzde 1,6 azalarak 829 bin 5'e geriledi.