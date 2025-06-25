Gençlere ilk çalışma deneyimi fırsatı

Metro Türkiye’nin kalite ve güvencesini mahalle içerisinde son tüketicilere yakın noktalara taşıyan yeni nesil mağazacılık girişimi bonVeno, market ve yeme içme çözümlerini bir arada sunarak alışveriş alışkanlıklarını değiştiriyor. Bulunduğu noktalarda ‘mahalleli’ haline gelen bonVeno, genç komşularının hayatlarına dokunabilmek adına ‘İlk İşim O’ projesini hayata geçirdi. Bu proje ile 18-22 yaş arası gençler, yaşadıkları mahallelerdeki bonVeno mağazalarında çalışarak gelir elde edebilme fırsatı yakalayacak.

bonVeno, gençlere yönelik sosyal sorumluluk misyonunu “İlk İşim O” projesiyle yaz döneminde part-time iş imkânı sunmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında, İstanbul genelinde bulunan 50’yi aşkın bonVeno mağazası 1 Temmuz itibarıyla 18-22 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine part-time iş imkânı sunacak. Her mağazada en az bir öğrencinin istihdam edilmesi hedeflenirken, dileyen gençler eğitim döneminde de çalışmalarını sürdürebilecek.

Her yeni mağaza, yeni bir istihdam

bonVeno Genel Müdürü Eda Özkan, “İlkini 2023 yılında hizmete açtığımız bonVeno, kısa sürede çok sevildi. Okuluna ya da işine gitmeden önce mutlaka uğrayıp kahvesini, sandviçini alan, temel market ihtiyaçlarını karşılayan ve artık aile gibi olduğumuz müşterilerimiz var. Şimdi bulunduğumuz mahallelerde müşterilerimizle kurduğumuz bu bağı bir adım öteye taşıyarak, gençlerimizin kariyer yolculuklarına eşlik etmeyi, onların ilk iş deneyimlerini bonVeno’da yaşamalarını istiyoruz. Eskiden gençler yaz aylarında mahalledeki komşu esnafta çalışarak hem para kazanır hem de hayata dair ilk sorumluluklarını öğrenirdi. Biz bu geleneği modern mağazacılık anlayışımızla yeniden canlandırıyoruz. Gençlerimiz bu proje ile evlerine yürüme mesafesinde deneyim ve gelir elde etmiş olacaklar. bonVeno, İstanbul içerisinde hızla büyüyen bir yapılanma ve yıl sonunda 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, hizmete açmış olduğumuz her yeni mağaza, gençlerimiz için yeni bir istihdam fırsatı halini alacak” dedi.

Başvurular ister online ister doğrudan mağazaya yapılabilecek

“bonVeno İlk İşim O” projesi kapsamında az lise mezunu gençler, online olarak bonveno.com.tr adresinden ya da mahallelerindeki bonVeno mağazalarına doğrudan başvurabilecek. Dileyen gençler, yaz sezonunun ardından okullar açıldığında da part-time olarak bonVeno mağazalarında çalışmaya devam edebilecek.