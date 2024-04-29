Getir, Avrupa ve ABD pazarından çıkıyor

Getir Türkiye'ye odaklanmak için, gelirlerinin yüzde 7’sini elde ettiği Avrupa ve ABD'den çıkacağını açıkladı.

29.04.2024 14:06:280
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Getir, Avrupa ve ABD pazarından çıkıyor

Getir, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme için en büyük potansiyeli gördüğü ana pazarı olan Türkiye'ye odaklanacak.

Getir İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'den çıkma kararını açıkladı. Getir'in ABD'deki iştiraki FreshDirect ise faaliyetlerine devam edecek.

Gelirlerinin yüzde 7'sini çıkmakta olduğu pazarlardan elde ettiğini açıklayan Getir, bu kararın Türkiye'ye odaklanmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Buna paralel olarak Getir, Mubadala ve G Squared’den yeni bir finansman sağladı. Getir, bu finansmanı Türkiye'deki işlerindeki rekabetçi konumunu güçlendirmek için kullanacak.

Getir İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'deki tüm çalışanlarına, bugüne kadarki gayretli ve özverili çalışmaları için teşekkür ettiğini belirtti.

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