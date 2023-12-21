Giderek gençleşen Divan Grubu, doğru hesap döneminde

Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk ile markanın son dönem yaşadığı dönüşümü ve yeni dönem planlarını konuştuk...

21.12.2023 16:14:050
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Giderek gençleşen Divan Grubu, doğru hesap döneminde

Divan Grubu Genel Müdürü MURAT TOMRUK, büyüme döneminde de savunma döneminde de hesabı güçlü yapmak gerektiğine dikkat çekiyor ve “Yeni dönem doğru hesap dönemi olacak ve sonra turizm tekrar daha yukarılara çıkacaktır” diyor.

Hande Yavuz / hyavuz@capital.com.tr

Capital Kasım 2023 sayısından

2020 yılında göreve gelen genel müdür Murat Tomruk, 67 yaşındaki Divan markası için önemli bir dönüşüm yolculuğu başlattı. Markanın öncesinde daha çok 50 yaş üstüyle güçlü bağlar kurduğunu gören yönetici, bu bağı korurken daha genç kitlelere ulaşmak için farklı markalarla da büyümesine hız verdi. Divan Pub, Divan Brasserie’leri yaygınlaştırdı. Öte yandan ağırlıklı İstanbul’da yer alan markayı, Türkiye’nin dört bir yanına taşıdı. Bugün 11 otel, 2 rezidans, 22 pastane, 6 fırın kafe, 22 restoran, 2 stadyum operasyonu, 3 ziyafet birimi ve Çekmeköy Taşdelen’de 15 bin metrekare kapalı alana sahip çikolata, pasta, lokum ve unlu mamuller üretim fabrikasıyla faaliyet gösteren Divan Grubu, teknoloji ve yeni konsept yatırımlarıyla önümüzdeki dönemde daha üst segmente ve daha ulaşılabilir lükse doğru olan yeni konumlandırmasını güçlendirmeye odaklanıyor.

Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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