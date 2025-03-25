Girişim avcısı Alemşah Öztürk: Yeni girişim peşinde

Alemşah Öztürk hem bir seri girişimci hem seri yatırımcı. Bugüne kadar toplam 25 girişime yatırım yapan Öztürk, “Kazandığım tüm parayı girişimciliğe yatırmış olabilirim” diyor.

Reklam dünyasının yakından tanıdığı Alemşah Öztürk, bugünlerde yine yatırımcı ve girişimci kimliğiyle fırsat arayışında. Yurt içinde ve yurt dışında yakından takip ettiği girişimler olduğunu söyleyen Öztürk, yeni bir girişimi hayata geçirmek için de beklemede. Öztürk, “AI devrimini daha iyi anlamaya çalışıyorum. Yaratıcılık perspektifinden kimsenin görmediği bir şey görebilecek miyim ona bakıyorum” diyor.

Girişimcilik hikayesi 20 yaşında başlayan ve bugüne kadar birçok girişime hayat veren Alemşah Öztürk, son olarak kurucusu olduğu 4129 reklam ajansını Ogilvy’e sattıktan sonra geçtiğimiz yıl haziran ayında ajansın CEO’luk koltuğunu da bıraktı. Yoluna yatırımcı ve girişimci olarak devam ediyor. Yeni bir girişimi hayata geçirmek de Öztürk’ün planları arasında. Önümüzdeki süreçte sağlık, iyi yaşam, fintek ve yapay zeka teknolojileri alanında önemli fırsatların olacağını belirten Öztürk, özellikle yapay zeka devrimini sindirmeye ve anlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Alemşah Öztürk ile yaptığımız röportajı START UP dergisinin yeni sayısından okuyabilirsiniz















