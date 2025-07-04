Başarının yaşı var mı? En başarılı girişimciler kaç yaşında?

Genel kanı, girişimci olmanın yaşı olmadığı yönünde. Ancak araştırmalar başarılı erken aşama girişimlerin kurucularının ortalama yaşının 45 olduğunu gösteriyor. Türkiye'de ise tablo biraz farklı. Son 5 yılda yatırım alan 27 start up'ın 45 kurucusunu incelediğimizde, ağırlıklı 30-39 yaş aralığında olduklarını görüyoruz. Bu kategoride yer alanların oranı yüzde 46.7. Yüzde 44.3'ü ise girişimlerini 20-29 yaş aralığında kurdu.

Girişimcilik denince çoğumuzun aklına genç yaşlarda kurulan dev şirketler geliyor. Bill Gates, Microsoft’u 20 yaşında kurdu. Steve Jobs, Apple’ı kurduğunda henüz 21 yaşındaydı. Mark Zuckerberg, Facebook’u Harvard yurdundaki odasında 19 yaşındayken başlattı. Airbnb’nin kurucularından Brian

Chesky ise 27 yaşındaydı. Bu örnekler, genç kurucuların teknoloji ekosisteminde yarattığı devrimi çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

Ancak bu başarılı hikayeler, girişimcilik ekosisteminin geneline dair bir fikir vermeyebilir. Harvard Business Review’da yayımlanan kapsamlı bir araştırma, en başarılı erken aşama girişimlerin kurucularının ortalama yaşının 45 olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde küresel girişimcilik ağı Endeavor’ın unicorn statüsüne ulaşmış 2 bin girişimin incelendiği analizinde, bu şirketlerin kurucularının üniversite sonrası ortalama 10 yıllık bir iş deneyimine sahip olduğu görülüyor.

ABD merkezli MIT Sloan School of Management’ın bir çalışması ise yaş ilerledikçe başarı ihtimalinin arttığını ortaya koyuyor. Buna göre bir girişimi başarılı kılma ihtimali, 40’lı yaşlardaki kurucular için 20’li yaşlardakilere kıyasla anlamlı ölçüde daha yüksek. Son yıllarda ise küresel start up ekosisteminde 30-40 yaş arası kurucular daha çok öne çıkıyor. Bu yaş grubunun hem yenilikçi fikirleri hayata geçirecek dinamizme hem yatırımcıların aradığı olgunluk ve yönetim tecrübesine sahip olması bu tabloyu açıklıyor. Özellikle fintek, sağlık teknolojileri ve yapay zeka gibi sermaye ve uzmanlık gerektiren alanlarda daha deneyimli girişimcilerin başarıya ulaşma oranı dikkat çekici biçimde artıyor. Peki Türkiye’deki mevcut durumda tablo nedir?

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