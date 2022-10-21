Global dev şirketler Türkiye cirolarını katladı

P&G’den Unilever’e, Vodafone’dan Toyota’ya kadar son 10 yılda Türkiye pazarında cirosunu birkaç katına çıkarmayan global dev yok gibi…

Bu durum, son 10 yılda global devlerin toplam cirosunda Türkiye’nin payının artmasına neden oluyor.

Capital Eylül 2022 sayısından

Ayrıca Rusya’ya getirilen yaptırımlar nedeniyle Türkiye ofislerinin üretim ve yönetimsel önemi güçleniyor. Önümüzdeki dönemde global devlerin Türkiye’den yönettiği ülke sayısında artış öngörülürken bu durumun Türkiye’den yapılan ihracatı da olumlu etkilemesi bekleniyor.

Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar son dönemde önemli ölçüde azalsa da global şirketlerin Türkiye operasyonları büyümeye devam ediyor. 10 yıl öncesiyle karşılaştırıldığında milyar dolarlar kulübünde yer alan pek çok global devin toplam gelirleri içinde Türkiye’nin payı sürekli artıyor.

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