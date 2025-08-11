Goldman Sachs, altın fiyatlarındaki rekor beklentisini koruyor

Goldman Sachs, altına yönelik herhangi bir tarife uygulanacağına dair somut bir işaret bulunmadığını belirterek, bu yönde bir adım atılmayacağı varsayımını korudu. Kurum, spot altın fiyatlarının 2026 ortasında 4 bin dolar seviyesine ulaşacağı tahminini yineledi.

11.08.2025 11:37:520
Paylaş Tweet Paylaş
Goldman Sachs, altın fiyatlarındaki rekor beklentisini koruyor

Goldman Sachs, altına yönelik herhangi bir tarifeye dair somut bir işaret olmadığı için, altın üzerinde herhangi bir tarifeye gidilmeyeceğini varsaymaya devam etti. Banka, Nisan ayında %10’luk karşılıklı tarifelerin uygulanmaya başlamasından bu yana herhangi bir değişiklik gözlemlenmediğini belirtti.

Goldman Sachs, 2025 sonuna kadar spot altın fiyatlarının ons başına 3 bin 700 dolar, 2026 yılının ortasında ise 4 bin dolara ulaşacağını tahmin etmeye devam etti.

Altın vadeli işlemleri rekor kırdı

ABD altın vadeli işlemleri, Cuma günü rekor seviyeye ulaştı. Bu yükselişte, ABD Gümrük ve Sınır Koruma sitesinde yayımlanan ve Washington’un en çok ticareti yapılan altın külçe barlarına ülke bazlı ithalat tarifeleri getirmeyi planladığını bildiren karar etkili oldu. 

Bu durum, altının küresel tedarik zincirlerinde büyük bir dalgalanma yaratabileceği endişelerine yol açtı.

Ancak, altın vadeli işlemleri kazançlarının bir kısmını geri verdi. Beyaz Saray yetkililerinin, altın külçelerine ilişkin tarifelerle ilgili "yanlış bilgileri düzeltmek" amacıyla yakın bir gelecekte bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığını açıklaması sonrası fiyatlar yeniden düştü.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'den dünya lunaparklarına imza: Eğlence ürünleri ihracatı rekor kırıyor

Türkiye'den dünya lunaparklarına imza: Eğlence ürünleri ihracatı rekor kırıyor

Yeni evleneceklere indirim yapan firma sayısı arttı: İndirim nasıl alınıyor? Hangi markalar var?

Yeni evleneceklere indirim yapan firma sayısı arttı: İndirim nasıl alınıyor? Hangi markalar var?

Sanayi üretimi Haziran ayında da arttı

Sanayi üretimi Haziran ayında da arttı

Capital500 - Türkiye'nin en büyük 500 şirketi Ağustos 2025 sayısında

Capital500 - Türkiye'nin en büyük 500 şirketi Ağustos 2025 sayısında

Aldatıcı reklamlara 156,8 milyon lira ceza uygulandı

Aldatıcı reklamlara 156,8 milyon lira ceza uygulandı

Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor

Yorum Yaz