Goldman Sachs, altın fiyatlarındaki rekor beklentisini koruyor

Goldman Sachs, altına yönelik herhangi bir tarife uygulanacağına dair somut bir işaret bulunmadığını belirterek, bu yönde bir adım atılmayacağı varsayımını korudu. Kurum, spot altın fiyatlarının 2026 ortasında 4 bin dolar seviyesine ulaşacağı tahminini yineledi.

Goldman Sachs, altına yönelik herhangi bir tarifeye dair somut bir işaret olmadığı için, altın üzerinde herhangi bir tarifeye gidilmeyeceğini varsaymaya devam etti. Banka, Nisan ayında %10’luk karşılıklı tarifelerin uygulanmaya başlamasından bu yana herhangi bir değişiklik gözlemlenmediğini belirtti.

Goldman Sachs, 2025 sonuna kadar spot altın fiyatlarının ons başına 3 bin 700 dolar, 2026 yılının ortasında ise 4 bin dolara ulaşacağını tahmin etmeye devam etti.

Altın vadeli işlemleri rekor kırdı

ABD altın vadeli işlemleri, Cuma günü rekor seviyeye ulaştı. Bu yükselişte, ABD Gümrük ve Sınır Koruma sitesinde yayımlanan ve Washington’un en çok ticareti yapılan altın külçe barlarına ülke bazlı ithalat tarifeleri getirmeyi planladığını bildiren karar etkili oldu.

Bu durum, altının küresel tedarik zincirlerinde büyük bir dalgalanma yaratabileceği endişelerine yol açtı.

Ancak, altın vadeli işlemleri kazançlarının bir kısmını geri verdi. Beyaz Saray yetkililerinin, altın külçelerine ilişkin tarifelerle ilgili "yanlış bilgileri düzeltmek" amacıyla yakın bir gelecekte bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığını açıklaması sonrası fiyatlar yeniden düştü.