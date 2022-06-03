Goldman Sachs Başkanı: Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum

Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı John Waldron, cari ekonomik kargaşanın kariyeri boyunca gördüğü en büyük zorluklardan biri olduğunu söyledi ve ekonomide daha önce benzeri görülmemiş şoklar yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

JPMorgan CEO'su Dimon'un yatırımcıları "yaklaşan kasırga"ya hazırlanmaları için uyardığı bir dönemde konuşan Waldron, "Ben herhangi bir hava şartı ile benzerlik kurmaktan kaçınacağım, ancak enflasyondan, değişen para politikasından ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından kaynaklı risklerin küresel ekonomiyi dizinden vurmasından korkuyorum" dedi.

Waldron, "Kariyerim boyunca gördüğüm en karmaşık ve dinamik ortam. Ancak sisteme yönelik şokların sayısındaki artış benim için benzeri görülmemiş bir durum" ifadelerini kullandı. Önümüzde daha zorlu ekonomik zamanlar olacağını belirten Waldron, "Daha zorlu bir sermaye piyasaları ortamı göreceğimize kuşku yok" diye konuştu.