Goldman Sachs'tan Türkiye için iddialı 'faiz' tahmini

Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın keskin bir hamle ile parasal genişlemeye geçiş yapabileceğini ve dün yüzde 45 seviyesine çıkarılan politika faizi oranlarının yıl sonuna kadar 20 puan düşebileceğini tahmininde bulundu.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlana rapora göre, enflasyonun üçüncü çeyrekten itibaren hızlı bir şekilde düşmesiyle, TCMB politika faizini yüzde 45'den yüzde 25'e düşürecek.

Grafe ve Edizgil tarafından yazılan raporda" Enflasyonun piyasaların fiyatladığından daha hızlı düşmesiyle birlikte, mevcut piyasa fiyatlamasının aksine, gevşeme döngüsüne yıl ortasında başlamanın erken olmayacağını düşünüyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Perşembe günü politika faizini yüzde 45 seviyesine yükseltmiş, gerekli sıkılık düzeyine ulaşıldığı mesajını vermişti.

Goldman Sachs'ın faiz indirimi beklentisi, TCMB'nin 2024 yılı için yüzde 36'lık enflasyon tahmininden daha iyimser bir enflasyon beklentisinin bulunduğu olarak değerlendirildi.