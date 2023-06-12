Goldman Sachs'tan, Türkiye için Merkez Bankası ve faiz tahmini

Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda Türkiye ekonomisi hakkındaki tahminler güncellendi. Ekonomiyi istikrara kavuşturmak için "döviz kurunda büyük bir ayarlama yapılması gerektiği" belirtildi.

Goldman Sachs, son atamalar sonrası Türkiye'nin faiz patikasına ilişkin değerlendirmesinde "Tamamen ortodoks karar vericiler Türkiye'de faizleri yüzde 40'a çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı, Gaye Erkan'ın ise Merkez Bankası başkanı olarak atanmasını, yeni hükümet içinde para ve maliye politikasında değişiklik gerektiği kanısının kabul gördüğünün bir işareti olarak değerlendirdi.

Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda Türkiye ekonomisi hakkındaki tahminler güncellendi. Raporda ayrıca ekonomiyi istikrara kavuşturmak için "döviz kurunda büyük ve aralıklı bir ayarlama yapılması gerektiği" belirtildi.

Goldman Sachs, şu anda merkez bankasının bundan sonraki adımlarının ne olacağına yönelik bir yönlendirme metni olmadığına dikkat çekerek, "tamamen ortodoks bir karar vericinin" Döviz kurunda "önden yüklemeli" bir ayarlamaya, ardından politika faizi olan repo faizinin tekrar yön belirleyici bir seviyeye yükselmesine izin vereceğini kaydetti.

Clemens Grafe, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, "Bize göre bu durum, ortodoks bir karar vericinin faiz oranlarını mevcut mevduat faiz seviyesi olan yüzde 40'a çıkaracağını gösteriyor" dedi. Grafe, Dolar/TL ve enflasyon beklentileri istikrara kavuştuğunda faizlerin hızla düşürülebileceğini, muhtemelen yıl sonuna kadar yüzde 25'e indirilebileceğini belirtti.

Yabancı kurumlar daha şahin bir TCMB bekliyor

Ekonomi yönetiminin Mehmet Şimşek'e geçmesinin ardından yabancı kurumların politika faizine ilişkin beklentileri birbirini izliyor. ABD bankası JPMorgan, TCMB'nin 22 Haziran'daki para politikası toplantısında veya "belki daha da erken bir tarihte" politika faizini yüzde 25'e yükseltebileceğini belirtmişti.

Societe Generale de Türkiye ile ilgili yeni analizinde politika faizinin yüzde 15'e yükseltileceğini öngörmüştü. Kurumun müşterilerine gönderdiği notta Türkiye ile ilgili ana riskler olarak geri dönülen politikaya dair hayal kırıklığı oluşması ve yeni ekonomi yönetiminin ihracatı desteklemek için para birimini zayıflatması ihtimalleri gösterildi. Kurum, politika faizinin 22 Haziran’da 650 baz puan artışla yüzde 15’e yükseltilmesini, ardından Temmuz ve Ağustos aylarında 500’er baz puan artırımlar gerçekleştirilmesini bekliyor.