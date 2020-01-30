Google, Çin'deki tüm ofislerini kapattı

Arama motoru şirketi Google, Çin’in Vuhan kentinde çıkan ve 170 kişinin ölümüne neden olan yeni tip virüs salgın sonrası ülkedeki operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı aldı

30 OCAK, 20200
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Google, Çin'deki tüm ofislerini kapattı

İnsandan insana bulaşabilen yeni tip koronavirüs salgını Çin’de 7 bin 678 vakanın görülmesine neden oldu.

Salgın sonrası ABD’li teknoloji firması Google ülkedeki operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Google’ın şirket sözcüsünün The Verge’e yaptığı açıklamada firmanın Çin’deki tüm ofislerinin kapatılacağını duyurdu.

Karara gerekçe olarak salgının yayılma hızı ve ABD hükümetinin bu konudaki tavsiyesi gerekçe gösterildi.

Google’ın Çin ana karası haricinde Hong Kong ve Tayvan’daki ofislerin de kapatılacak.

Firma Çin’deki çalışanları ve yakınları ile onları yakın zamanda ziyaret edenlerin de en kısa sürede evlerine dönmesini tavsiye etti.

Şirketin Çin’de dört ofisi bulunuyor.

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