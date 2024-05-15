Google, yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı

Şirketten yapılan açıklamada, "Gemini 1.5 Pro" modelinde çeviri, kodlama, akıl yürütme gibi temel kullanım durumlarında bir dizi kalite iyileştirmesi yapıldığı belirtildi.

15.05.2024 10:06:350
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Google, yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı

Google, yıllık geliştirici konferansı "Google I/O 2024"te, arama, fotoğraflar ve Android işletim sisteminin aralarında bulunduğu birçok alandaki iyileştirmeler de dahil olmak üzere yeni yapay zeka ürün ve özelliklerini duyurdu.

"Gemini 1.5 Pro" modelinde çeviri, kodlama, akıl yürütme gibi temel kullanım durumlarında bir dizi kalite iyileştirmesi yapıldığı belirtildi.

Gemini serisinin en yeni üyesi olan "Gemini 1.5 Flash" modelinin tepki hızının en önemli olduğu daha dar veya yüksek frekanslı görevler için optimize edildiği vurgulanan açıklamada, modelin konuşmaları hızlı şekilde özetleyebileceği, resimlere ve videolara altyazı koyabileceği, büyük dokümanlardan ve tablolardan veri çıkarabileceği kaydedildi.

Yeni nesil açık kaynak modeli Gemma ailesine eklenen iki yeni model de tanıtılırken, "Project Astra" ile yapay zeka asistanlarının geleceğine ilişkin ilerlemeleri paylaşıldı. Yüksek çözünürlüklü video oluşturmaya yönelik model Veo ile metinden görüntüye model olan Imagen 3'ün de duyurulduğu açıklamada, Gemini ile fotoğraf aramanın yeni yolu "Ask Photos" özelliği tanıtıldı.

Filistin destekçileri protesto etti

Filistin destekçileri, Project Nimbus'u ve İsrail'in Gazze ve Refah'a yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla şirketin ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Mountain View'da bulunan genel merkezinde düzenlenen "Google I/O 2024" konferansının girişini kapattı.

Protestocuların taşıdığı pankartlarda, "İsrail apartheidine teknoloji yok", "Soykırım için çalışmayacağız" ve "Kötü olma, Project Nimbus'u bırak" gibi ifadeler yer aldı.

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