Gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verisinde

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişeler ve ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerin devam etmesiyle karışık seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

ABD yönetiminin korumacılık kapsamında uyguladığı tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkileri piyasalarda baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayına ilişkin enflasyon verisinin de bir önceki aya göre hafif yüksek geleceği öngörülürken, bu durum ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişelere neden oluyor.

Bugün açıklanacak veriyle tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin daha net görülmesi bekleniyor.

Analistler, ABD'deki enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmasının beklendiğini ve söz konusu verinin tahminlerden sapması durumunda ise varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Ülkede enflasyonun hala Fed'in yüzde 2 olan hedefinin üstünde bulunduğunu belirten analistler, Donald Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyonu daha da yükseltebileceği endişelerinin öne çıktığını söyledi.

Enflasyonun beklenenden önemli ölçüde yüksek gelmesi ve bunun da Fed'in faiz indirim beklentilerini ötelemesi durumunda piyasalarda satış baskısının artabileceğine yönelik öngörüler de öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelmesi beklenirken, Trump, yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirtti. Trump, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklama sonrasında Trump ile Putin'in gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuca dair belirsizliklerin devam etmesi de pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olan başka bir unsur olarak öne çıktı.

Öte yandan Trump, Çin mallarına yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Ayrıca altın ithalatının tarifeler kapsamında olduğuna dair geçen hafta gündeme gelen haberlerin ardından Trump, altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıkladı.

Trump ayrıca istifa çağrısında bulunduğu Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile bir araya geldi.

Öte yandan, ABD'li çip üreticilerinden Nvidia ve AMD'nin, yarı iletkenler için ihracat lisansı almak amacıyla Çin'e yapılan çip satışlarından elde edilen gelirin yüzde 15'ini ABD hükümetine vermeyi kabul ettiğine dair haberler sonrası söz konusu şirketlerin hisseleri sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,28 geriledi.

ABD Başkanı Trump, Nvidia ile Çin'e satılan "H20" çiplerinden elde edilen gelirin yüzde 15'inin ABD hükümetine ödenmesine yönelik bir anlaşma yapıldığını doğrularken, şirketin en yeni çipinin daha az gelişmiş şekilde tasarlanması halinde Çin'e satışına izin vermeye açık olabileceğine işaret etti.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28'de, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 98,5 seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,4 artışla 3 bin 354 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin uygulanmasını ertelemesi sonrasında yüzde 0,4 artışla 66,6 dolarda seyrediyor.

Avrupa borsaları İngiltere hariç satış ağırlıklı seyretti

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak zirvenin Ukrayna'daki savaşı çözüme yaklaştıracağı yönündeki iyimser havanın azaltması Avrupa piyasalarında risk algısının artmasına neden oldu.

Bu gelişmelerle, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor seviyeyi gördü

Asya borsalarında da ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzalaması sonrasında pozitif bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor kırdı.

Analistler, 90 gün erteleme kararının ABD ve Çin arasında ticaret görüşmeleri konusunda daha fazla müzakere yapılabileceğine dair umutları artırdığını ve bunun da Asya piyasalarında risk iştahının yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın 42.999,71 puanla rekor seviyeyi gören Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksinde yatay bir seyir izleniyor.

Öte yandan Avustralya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,60'a çekti.

Yurt içi piyasalarda gözler ödemeler dengesi verisine çevrildi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 11.038,32 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 yükselerek 12.461,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yüzde 0,18 artışla 40,7275'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,7160'tan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.900 ve 10.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.