Güven endeksi ağustosta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi ağustosta hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

25.08.2023 10:44:460
Paylaş Tweet Paylaş
Güven endeksi ağustosta düştü

Güven endeksi ağustosta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 0,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 0,7 azalış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuzda 117,3 iken ağustosta 115,3'e geriledi.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,2, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,2 ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,7 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda 114,7 iken bu ay 114,3'e geriledi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,3, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,1 azalırken, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,6 artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,1 iken bu ay 87,4'e düştü.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,2, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 1,3 azalış gerçekleşti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Getir'den küçülme operasyonu: Hangi pazarlarda devam edecek?

Getir'den küçülme operasyonu: Hangi pazarlarda devam edecek?

SIXT rent a car’dan yeni nesil mobilite çözümü

SIXT rent a car’dan yeni nesil mobilite çözümü

Borsa İstanbul'da gong Baydöner için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Baydöner için çaldı

Peker GYO’dan rekor kâr artışı: Yüzde 535

Peker GYO’dan rekor kâr artışı: Yüzde 535

Doğanlar Mobilya, 2023 ilk yarı rakamlarını açıkladı

Doğanlar Mobilya, 2023 ilk yarı rakamlarını açıkladı

Borsa İstanbul’da gong, Tatlıpınar Enerji için çaldı

Borsa İstanbul’da gong, Tatlıpınar Enerji için çaldı

Yorum Yaz