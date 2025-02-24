Güven endeksi inşaat ve hizmet sektöründe azaldı

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre güven endeksi şubat ayında perakende ticarette artarken, inşaat ve hizmet sektöründe ise azaldı.

24.02.2025 10:29:150
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Güven endeksi inşaat ve hizmet sektöründe azaldı

Güven endeksi, şubatta geçen aya oranla perakende ticaret sektöründe yüzde 1,6 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2,7 ve hizmet sektöründe yüzde 1,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubatta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,9 azalarak 114,2, inşaat sektöründe yüzde 2,7 düşerek 89,3 oldu. Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1,6 artış kaydederek, 116,3'e çıktı.

Hizmet sektöründe şubatta bir önceki aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,5, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,4, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,9 azalış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,9, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,6, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ise yüzde 2,2 yükseldi. İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,2, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4 gerileme gösterdi.

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