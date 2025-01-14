Hafize Gaye Erkan, Adıyaman'da okul açtı: Silikon Vadisi'nden program getirdi

Depremden etkilenen Adıyaman’ın yaralarını sarmak üzere inşaatına başlanan Aslan Selim Anadolu Lisesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, bürokratlar, öğrenciler ve bölge halkının katılımıyla açıldı.

Kaynak geliştirme çalışmaları Hafize Gaye Erkan tarafından yürütülen Aslan Selim Anadolu Lisesi’nde 600 öğrenci modern ve tam donanımlı eğitime kavuştu. Yıkıcı depremden en çok etkilenen illerden Adıyaman’da yaraları sarmak, öğrencilerin eğitimini sürdürmesini sağlamak üzere inşaatına başlanan Aslan Selim Anadolu Lisesi’nin yapımı yedi ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Okulun Adıyaman’a kazandırılmasına vesile olan Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’a teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “O da bu milletin ferdi olmanın sorumluluk bilinciyle hareket etti. Bize ulaştığında onu hemen yetkililere yönlendirdik ve okul çok kısa sürede tamamlanmış oldu. Gaye hanımın şahsında okulun yapımına katkı veren tüm yetkililere ve hayırseverlere teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

“Okulun açılışı toplumun ve kolektif eylemin gücünün kanıtıdır”

Okulun inşaatından malzemelere gerekli olan kaynağı geliştirme konusunda yoğun çalışmalar yürüten Merkez Bankası eski Başkanı Hafize Gaye Erkan da törende bir konuşma gerçekleştirdi. Bölgeyi vuran yıkıcı depremin ardından Adıyaman'ın toparlanması ve yeniden canlanması için harekete geçtiklerini söyleyen Gaye Erkan, “Adıyaman’la ortak tarihimiz, kültürümüz ve dayanışma ruhumuz, bu topraklara olan bağlılığımı her zaman güçlendirmiştir. Adıyaman, Elâzığ ve Malatya'nın geçmişte “Mahmuret’ül Aziz” adıyla anılması, bu birlikteliğin ne kadar köklü bir geçmişe dayandığının da bir göstergesidir. Elazığlı bir hemşeriniz olarak, depremin ardından ortak bir amaç belirledik, acil ihtiyaçların yanı sıra eğitim yoluyla da yaralara merhem olmak için bir adım atmayı hedefledik. Tam donanımlı bir okul için dünyanın her yerinden hayırseverler bağışlarını seferber etti. Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin açılışı toplumun ve kolektif eylemin gücünün bir kanıtıdır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Aslan Selim Anadolu Lisesi, yalnızca bir okul değil, aynı zamanda depremin yıkıcı etkilerini yaşayan bu şehrin kalbinde yeniden doğuşun bir sembolü olarak inşa edildi. Bu okul, hepimiz için bir umut ve dayanışma örneği olacaktır. Geleceğin liderlerini yetiştirecek eğitim kurumundan mezun olacak her genç kardeşimiz, depremin açtığı yaraların kapanmasına katkıda bulunacak. Eminim gençlerimiz, bu okulda sadece eğitim almakla kalmayacak, benim de sıkı sıkıya bağlı olduğum dürüstlük, çalışkanlık ve alçakgönüllülük gibi üstün değerleri kazanarak mezun olacak. Öğrenciler akademik, sosyal ve duygusal olarak gelişebilecekleri ilham verici öğrenme ortamında parlak bir geleceği şekillendirecekler. Eğitimin devamı konusunda ihtiyaç duyacakları rehberlik ve destek için her zaman yanlarında olacağız. Öğrenmeyi öğrenmekten korkmasınlar, eğitimle sınırsız bir başarının onları beklediğini bilsinler” diye konuştu.

Erkan’ın liderliğiyle okulun yapımı için dünyanın önde gelen kurumlarından 1 milyon dolar bağış toplandı. Bu tutar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından eşleştirilerek 2 milyon dolar elde edildi. Erkan’ın geliştirdiği kaynak ile oluşturduğu fon sayesinde her yıl yüzlerce öğrenciye güvenli, tam donanımlı ve modern bir eğitim-öğretim imkânı sağlanacak.

Silikon Vadisi’nden programlama laboratuvarı

Bağışçıların sadece kaynak desteği sağlamanın yanı sıra eğitimde fark yaratacak teknolojik yenilikleri de Adıyamanlı öğrencilere ulaştırmak üzere harekete geçtiğini sözlerine ekleyen Erkan, “Silikon Vadisi’nin önde gelen yazılım şirketi Plume, okula kurduğumuz son teknoloji ürünü programlama laboratuvarının eğitimini üstlendi. Bugün her yaştan ve her meslek için farklılaştırıcı olan programlama geleceğe yön veren en önemli araçlardan biri. Öğrencilerin bu alanda beceri kazanarak geleceğe hazırlanması çok değerli. Çocuklarımızın bu okulda kaliteli bir eğitim alarak hayallerine ulaşmaları, Adıyaman’ı ve ülkemizi daha da parlak bir geleceğe taşımaları en büyük gayemdir. Gençleri güçlendirmek ve geleceğin şefkatli liderlerine ve girişimcilerine dönüştürme hedefi bulunan okulumuz için emeği geçen herkese içtenlikle teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Öğrencileri yapay zekâ çağına hazırlayacak

Aslan Selim Anadolu Lisesi’nde programlama ve kod dilinin yanı sıra bilim, teknoloji ve matematik alanında bütünleşik eğitim sunan STEM yaklaşımı da müfredata dahil ediliyor. Problem çözme, araştırma buluş inovasyon yapabilme esasına dayanan STEM eğitimine yönelik tüm altyapının kurulduğu okul, bu sayede öğrencilerini yapay zekâ çağına hazırlayacak.

Aslan Selim Anadolu Lisesi Hakkında:

Aslan Selim Anadolu Lisesi inşaatı, 30 Nisan 2024’te yapılan ihale sonrası 3 Haziran 2024’te başlandı ve 2 Aralık 2024 itibarıyla geçici kabulü yapıldı. 14 Ocak 2025’te ilk ders zilini çalan lise, 16 derslik sayısı ile 542 öğrencinin eğitim görmesine imkân sağlayacak. Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı ve Fizik Laboratuvarı ile birlikte halı saha ve basketbol sahası da bulunan okulun donatıları tamamlandı, akıllı tahtalar monte edildi, altyapı ve şebeke bağlantıları yapıldı, çevre düzenlemesi tamamlandı.

Okula yatılı öğrenci de kabul ediliyor. Bu kapsamda Adıyaman’ın ilçe ve köylerinden gelen 200 kız, 124 erkek öğrencinin kalabileceği öğrenci pansiyonu var. Aslan Selim Anadolu Lisesi, toplanan bağışlar ve devletin katkılarıyla inşa edildi. Okulda, öğrencilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi için kodlama, yapay zekâ ve teknoloji odaklı eğitim programları da sunulacak.