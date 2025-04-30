Hakan Kocaer: Çelik ve enerjide 750 milyon dolarlık yatırım yapacağız

Çelik ve enerjide toplam 750 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyleyen Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı HAKAN KOCAER, 5 yıl sonra 400 milyon dolarlık kâr hedefliyor.

30.04.2025 17:13:520
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Hakan Kocaer: Çelik ve enerjide 750 milyon dolarlık yatırım yapacağız

Nil Dumansızoğlu / Capital Mart 2025 sayısından

Kocaer Çelik, 2030 planlarıyla sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Çelik ve enerjide toplam 750 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyleyen Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı HAKAN KOCAER, 5 yıl sonra 400 milyon dolarlık kâr hedefliyor. Katma değerli ürünlerinin payınınsa yüzde 70’e çıkacağını öngören Kocaer, “Yatırımlarımız sonrasında çelik profil ve yenilenebilir enerji üretiminde dünyada önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Biz ciro değil kâr yarışındayız” diyor.

Çelik sektörünün önemli oyuncularından Kocaer Çelik, İzmir Aliağa’da 300 bin metrekare alanda toplam yıllık kapasitesi 800 bin ton olan üç fabrikasıyla üretim yapıyor. 

Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, katma değerli ürün odağıyla globaldeki konumlarını güçlendireceklerini ifade ediyor. 

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