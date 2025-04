Kocaer’in sıçrama planı

“HİÇBİR ZAMAN TEK BAŞIMA KARAR VERMEM”



İLK ADIM 2022 yılında halka arzla birlikte yönetim kurulu oluşturduk. Farklı yetkinlikleri olan, farklı alanlarda tecrübelerini aktarabilecek üyeleri yönetim kuruluna koymaya çok özen gösterdik. Şu an daha kurumsal bir şirket haline geldik. Yönetim kurulunda aileden kimse yok.



YENİ NESİL Kızım, şirkette yeni çalışmaya başlayacak. İşi mutfağında öğrenmesi için en iyi tempoda 1 yıl şirkette her departmanda bulunacak. Oğlum da şu an üniversitede. O da aynı şekilde işin mutfağından başlayacak, sonra kademeli olarak yükselecek. Bu şirket, hiçbir zaman benim ya da çocuklarımın tek başına karar verdiği bir yapıda olmayacak. Ben de yıllardır hiçbir kararı tek başıma vermem, her zaman kurulla birlikte karar alırız.