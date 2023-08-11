Halkbank'tan 6,3 milyar TL konsolide net kar

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide net karı yılın ilk yarısında 6 milyar 311,8 milyon TL'ye ulaştı.

11.08.2023 09:10:570
Paylaş Tweet Paylaş
Halkbank'tan 6,3 milyar TL konsolide net kar

Halkbank, yılın ilk yarısında 6,3 milyar TL konsolide net kar elde etti. Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide net karı yılın ilk yarısında 6 milyar 311,8 milyon TL'ye ulaştı.

Halkbank'ın konsolide net karı geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 467 milyon TL olmuştu. Bankanın geçen yılın 2. çeyreğinde 2 milyar 232,7 milyon TL olan konsolide net karı bu yılın aynı döneminde 1 milyar 602,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Motorine zam geldi: Yeni fiyat pompaya yansıdı

Motorine zam geldi: Yeni fiyat pompaya yansıdı

KKM artarken, TL mevduat faizlerinde düşüş sürüyor

KKM artarken, TL mevduat faizlerinde düşüş sürüyor

Bayraktar Akıncı Suudi Arabistan'da üretilecek

Bayraktar Akıncı Suudi Arabistan'da üretilecek

Bakan Şimşek'ten, rezerv artışı değerlendirmesi

Bakan Şimşek'ten, rezerv artışı değerlendirmesi

Halkbank'tan 6,3 milyar TL konsolide net kar

Halkbank'tan 6,3 milyar TL konsolide net kar

Üst kademe kamu yöneticiliklerine yeni atamalar

Üst kademe kamu yöneticiliklerine yeni atamalar

Yorum Yaz