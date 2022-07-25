Hangi mağaza devi 56. ülkede, 1200'üncü tabelasını astı?

Dünyada 4 kıtada faaliyetlerini sürdüren LC Waikiki, mağazacılık yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 1199’uncu mağazasını geçtiğimiz günlerde Sırbistan’da açan LC Waikiki, 1200’üncü mağazasını ise aynı zamanda 56. ülkesi olan Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Brazavil’de açtı.

Türkiye’nin en büyük moda perakende markası LC Waikiki, dünya çapındaki 1200’üncü mağazasını Kongo’nun başkenti Brazavil’de açtığını duyurdu.

Tüm dünyada 56 ülkede, 349 şehirde, Türkiye’de 540, yurt dışında ise 660 olmak üzere toplam 1200 mağazaya ulaşan LC Waikiki’nin yeni mağazası Kongo’da müşterilerine hizmet vermeye başladı. Başkentte yer alan 1200’üncü mağaza, aynı zamanda LC Waikiki’nin ülkedeki ilk mağazası oldu.

“Global büyüme yolculuğumuza emin adımlarla devam ediyoruz”

2022 yılında da global çapta büyüme yolculuklarına devam ettiklerini vurgulayan LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “LC Waikiki olarak, 1997 yılından bu yana ‘İyi Giyinmek Herkesin Hakkı’ misyonuyla müşterilerimize modayı ulaşılabilir fiyatlarla sunmak için çalışıyoruz. Bu misyonla 2009 yılında başladığımız global büyüme yolcuğumuzda bugün, 4 kıtada, 56 ülkede, 60 bine yakın çalışanımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Türkiye’den dünyaya açılan bir marka olarak, başarı hikayemizi yazmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Afrika’da ve Güney Amerika’da yeni pazarlara giriş yapmıştık. Bu yılın da ilk yarısında Tanzanya, Reunion ve Türkmenistan’a giriş yaptık. Bugün de Kongo’da ilk mağazamızı açtık. Yıl sonuna kadar farklı coğrafyalarda, yeni ülkelerde mağaza açılışlarımıza devam edeceğiz.”



