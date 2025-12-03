Hasara değil olaya odaklanıyor

Türkiye, önemli fay hatları üzerinde bulunmasından kaynaklanan deprem risklerinden tarım ve yenilenebilir enerjiyi etkileyen iklim değişkenliğine kadar birçok sorunla karşı karşıya. Ekonomiyi yakından ilgilendiren tüm bu sorunlar için parametrik sigorta, Türkiye için çok daha önemli hale geliyor.

Sigorta Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ebru Yüksekbilgili, parametrik sigortanın hem şirketler hem de sigorta şirketleri için risk yönetiminde hız, şeffaflık ve esneklik sağlayan dönüştürücü bir çözüm sunduğunu söylüyor.

Parametrik sigortanın, klasik sigortalardan farklı olarak hasar tespitine değil, belirli bir olayın ölçülebilir parametrelerle gerçekleşmesine dayandığını ifade eden Yüksekbilgili, “Yani sistem “zararın ne kadar olduğuna” değil, “olay gerçekten oldu mu?” sorusuna odaklanır. Bu eşik aşıldığında hasar ekspertizi, uzun süreçler veya belirsizlikler olmadan tazminat otomatik olarak devreye girer. Parametrik sigorta sadece bir alternatif değil, dayanıklılık için stratejik bir araçtır. Şirketler için finansal sürekliliği sağlar ve ESG hedeflerini destekler. Sigorta şirketleri için ise verimlilik sağlar ve hızla gelişen risk ortamında yeniliklere kapı açar” diyor. Yüksekbilgili, şirketlerin parametrik sigorta kapsamında nelerden yararlanacaklarını ise şöyle açıklıyor:

-Afet Sonrası Hızlı Likidite

Deprem veya aşırı hava koşulları gibi felaket olaylarının ardından, işletmeler faaliyetlerini sürdürmek için acil fonlara ihtiyaç duyar. Parametrik poliçeler, deprem büyüklüğü veya yağış seviyeleri gibi objektif ve istatistiksel verilere dayalı olarak birkaç gün içinde ödemeleri tetikler ve uzun süren hasar ekspertizi, tazminat süreçlerini ve belirsizliği ortadan kaldırır. Bu, nakit akışı istikrarının hayati önem taşıdığı imalat, enerji ve turizm gibi sektörler için çok önemlidir.

-Yenilenebilir Enerji için Gelir Koruması

Türkiye'nin büyüyen yenilenebilir enerji sektörü, öngörülemeyen rüzgar hızları, güneş ışınımı ,kuraklık ve yağışlardan kaynaklanan dalgalanmalarla karşı karşıyadır. Parametrik çözümler, kaynak eksikliklerini telafi ederek geliri istikrara kavuşturur, daha iyi yatırım planlaması yapılmasını sağlar ve ülkenin yeşil enerji hedeflerini destekler.

-Sigorta Kapsamını Güçlendirmek

Geleneksel poliçeler genellikle iklimle ilgili riskleri hariç tutar veya yüksek muafiyetler uygular. Parametrik sigorta, bu boşluğu doldurarak kuraklık, olağan dışı hava sıcaklıkları, sel ve deprem gibi olaylar için özel sigorta kapsamı sunar. Bu, tarım, altyapı ve tedarik zincirinin dayanıklılığı için çok önemlidir. Yüksekbilgili, şirketlerin parametrik sigortadan kazançlarını ise şöyle özetliyor:

-Operasyonel Verimlilik

Sigorta şirketleri, yerinde hasar değerlendirmesi ihtiyacını ortadan kaldırarak idari maliyetleri azaltır ve hasar ödemelerini hızlandırır. Bu verimlilik, müşteri memnuniyetini artırır ve pazar rekabet gücünü güçlendirir.

-Veriye Dayalı Sigortalama

Parametrik modeller, sismik ajanslar veya meteoroloji hizmetleri gibi bağımsız, doğrulanabilir veri kaynaklarına dayanır ve şeffaflığı sağlar ve anlaşmazlıkları azaltır. Bu yaklaşım, sigortacıların çeşitli sektörler için yenilikçi, özelleştirilmiş ürünler tasarlamasına da olanak tanır.

-Pazar Büyüme Fırsatları

İklim ve sismik risklere ilişkin farkındalığın artmasıyla birlikte, Türkiye'de parametrik çözümlere olan talep tarım, enerji ve turizm sektörlerinde genişlemektedir. Bu ürünleri sunan sigorta şirketleri, yeni gelir kaynakları elde edebilir ve gelişmiş risk yönetimi alanında lider konumuna gelebilir.