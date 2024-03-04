"Hayat Hatay" Türkiye'ye Migros ile ulaşacak

Migros, Hatay Valiliği'nin öncülüğünde hayata geçirilen "Hayat Hatay" projesi kapsamında kadın kooperatiflerin ürünlerini raflarına taşıyan ilk perakendeci oluyor. Markadan yapılan açıklamaya göre Migros, bölgeye ilk günden başlayan desteklerini sürdürüyor.

Hatay Valiliği, "Hayat Hatay" projesinde ürün güvenliği sağlayarak, kadın kooperatifleri ürünlerini direkt alıp lojistik merkezinde topluyor. Migros da "Hayat Hatay" markalı ürünleri tüm Türkiye'ye gönderen ilk perakendeci olarak mağazalarında müşterileri ile buluşturuyor.

Deprem bölgesindeki yerel çiftçilerden bugüne kadar 100 bin tonu aşkın meyve, sebze, et, kuru gıda ve balık alımı gerçekleştiren Migros, Gaziantep ve Hatay'daki üretici ve tedarikçilerden narenciyeden kuru gıdaya, kuruyemişten temizlik ve bebek bakım ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazede 1000 çeşide yakın ürün tedarik ediyor.

Migros'un yerel kalkınma seferberliği bölgeden doğrudan alımlarla katlanarak devam edecek. Migros, deprem bölgesi üreticilerine destek amacı ile harekete geçen ilk perakendeci olarak bölgede alım seferberliği başlamasına öncülük etmişti.

Hatay Valiliği'nin öncülüğünde hayata geçirilen proje için Gürata ve Zzef koordinasyonunda ilk adımı atan Migros, Hataylı kadın kooperatiflerin ürünlerinin ambalajlama, standardizasyon ve kalite kontrollerini yaparak "Hayat Hatay" markalı ürünleri ülke çapında raflarına taşıyor.

Girişimci kadınlar yörenin zengin kaynaklarından çok başarılı iş fikirleri üretiyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin vurduğu şehirde yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Hatay Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında kentte faaliyet gösteren kadın kooperatiflerini tek çatı altında topladıklarını anlatan Masatlı, ürün güvenliğini sağlayarak, üreticilerin ürünlerini doğrudan alıp Belen ilçesinde kurdukları lojistik merkezinde topladıklarını aktardı.

Masatlı, girişimci kadınların bölgenin kalkınması ve kendilerine gelir yaratmak amacı ile yörenin zengin kaynaklarından çok başarılı iş fikirleri ürettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu proje ile onlara üretmeleri için destek verdik. Ürünlerini pazarlayabilecekleri imkan yarattık. Bu projeyi hemen sahiplenen Migros'un desteğiyle kooperatiflerimizin ürünleri tüm Türkiye'ye ulaşacak. İlerleyen dönemlerde, diğer perakendecilerin raflarında da ürünlerimiz yer alacak. Hatay Valiliği olarak depremin hemen ardından, ilimizdeki narenciye üreticileri için 'Beni Hafife Alma Projesi' kapsamında da tonlarca limonu dalından toplatmış ve Migros işbirliğinde Türkiye çapında satılmalarını sağlayarak, üreticilerimize destek sağlamıştık. Desteklerimiz artarak sürüyor."

Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur da Hatay Valiliği'nin önderliğindeki proje için çok hızlı şekilde aksiyon alarak sektöre öncülük ettiklerini belirtti.

Hataylı kadın kooperatiflerin emeklerinin, ambalajlama ve kalite kontrol süreçlerini üstlenerek "Hayat Hatay" markalı ürünleri mağazalarında satışa sunduklarını aktaran Baydur, "İlk alıma bölgenin zengin kültürü ile harmanlanmış, Karakılçık tam buğday unu, Karakılçık pilavlık bulgur, ceviz reçeli, toz zahter, kömbe, Antakya kahvesi, Hatay Derviş pirinci ile başlıyoruz. Bu değerli proje için Hatay Valiliğine teşekkür ediyoruz." görüşlerini kaydetti.

Baydur, Tarım Bakanlığı'nın başlattığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği "Gaziantep-Hatay Üreten Yöre Üreten Türkiye" projesinde de yer aldıklarının altını çizerek, "Sadece ürün almıyor, alınan ürünlerin kalitesini yükseltiyor, ulusal pazara taşıyoruz. Üreten Yöre Üreten Türkiye projesi kapsamında Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman'da da üreticilerle buluşuyoruz. Üretimlerinin devamlılığı için alım garantisi ile teşvik ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Gürata ve Zzef İcra Kurulu Üyesi Erkan Gürkan da Türkiye çapında yerel üreticileri bulduklarını, resmi kurumlarla ve perakendecilerle bir araya gelmelerini sağladıklarını ifade etti. Gürkan, "Deprem bölgesine yönelik çalışmalar özel olarak bizim odak alanımızda, Valiliğimizle beraber Hayat Hatay projesini hayata geçirmekten de mutluyuz. Bu kapsamdaki çalışmalarımıza farklı yörelerde, farklı ürünlerle devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.