Hayat Holding işbirliği ile Sosyal Destek Programı başlıyor

‘‘Benimle Oynar Mısın?’’ Psikolojik ve Sosyal Gelişim Aksamalarına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Sosyal Destek Programı, gelişimsel risk taşıyan çocukların taramadan geçirilerek erken müdahaleyle desteklenmesini ve ailelerine psiko-sosyal rehberlik sunulmasını amaçlıyor.

Hayat Holding, kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getiren iş birliği modeliyle geliştirdiği sosyal fayda projelerine bir yenisini daha ekleyerek toplumun iyi olma haline katkı sağlamaya devam ediyor. Program, gelişimsel aksaklık riski taşıyan 15-36 ay arası çocukların taramadan geçirilerek erken müdahale ile desteklenmesini hedefliyor. Program, gelişimsel risklerin erken tespiti konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmayı amaçlarken, sürecin getirdiği zorluklarla başa çıkabilmeleri için ailelere psiko-sosyal destek hizmeti de sunuyor.

İlk etapta İstanbul’da belirlenen 7 pilot merkezde uygulanacak program kapsamında, 5.000’den fazla aileye bilgilendirme yapılması, 15-36 ay arası çocukların gelişimsel taramadan geçirilmesi ve tarama sonuçlarına göre yaklaşık 100 çocukla birebir uygulamaların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Program kapsamında ayrıca, otizm tanısı almış 8 yaşa kadar çocukların ailelerine yönelik psiko-sosyal destek hizmeti sağlanması da hedefleniyor.

Programın tanıtımı, 28 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen toplantıda gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı Avni Kiğılı ve Otistikler Derneği Kurucu Başkanı Dr. Nevin Eracar’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, projenin kapsamı ve hedefleri paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Bugün burada, çok özel bir amaç için bulunuyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızın hayatına dokunan anlamlı bir projenin protokolünü imzalayacağız. Ve “Benimle Oynar Mısın?” projesini başlatmış olacağız. Ben Hayat Holding’e bu anlamlı projede bizlerle iş birliği yaptığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Otizmli çocuklarımızın yaşamlarına umut katacak, onları ve ailelerini destekleyecek bu anlamlı projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Hayat Holding olarak, sosyal yatırımlarımızda bireyin ve toplumun gelişimi için kamu, akademi ve sivil toplumla iş birliği içinde, bilimsel temellere dayanan ve ölçülebilir fayda sağlayan modeller geliştirmeye özen gösteriyoruz. ‘Benimle Oynar Mısın?’ Psikolojik ve Sosyal Gelişim Aksamalarına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Sosyal Destek Programı ile çocukların erken yaşta destek almasını sağlamak, ailelerin bilinçlenmesini teşvik etmek ve taramalara katılımını artırarak zamanında harekete geçmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü gelişimsel farklılıkların erken tespiti ve doğru destek, çocuklarımızın gelecekte potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanıyacaktır. Her çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişme ve potansiyeline ulaşma hakkı vardır.”

Otistikler Derneği Kurucu Başkanı Dr. Nevin Eracar ise “Dernek olarak, otizm ve diğer gelişimsel farklılıklarla ilgili farkındalığın artırılması ve erken müdahale programlarının yaygınlaştırılması, yıllardır en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bugün devletimizin değerli bir kurumunu ve iş dünyasının önemli bir temsilcisini yanımızda görmek, birlikte böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirmek bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Kamu, sivil toplum ve özel sektör el ele vererek, bilimsel temellere dayanan bir yaklaşımla çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmayı hedefleyen ‘Benimle Oynar Mısın?’ programını hayata geçiriyoruz. Bu programla, erken teşhis ve destek mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Böylesine değerli bir projede bizlere destek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve Hayat Holding’e teşekkür ediyorum.’’ dedi.