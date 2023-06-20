Hazine 12,1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

Bakanlığın duyurusuna göre, satışı gerçekleştirilen 12 milyar 86 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 14 Haziran 2028 olarak belirlendi.

20.06.2023 16:51:480
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine 12,1 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12,1 milyar liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi.

Bakanlığın duyurusuna göre, satışı gerçekleştirilen 12 milyar 86 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 14 Haziran 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kontrolmatik dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Kontrolmatik dünyaya teknoloji ihraç ediyor

Harika bir patron olmanın 10 yolu

Harika bir patron olmanın 10 yolu

Başarısızlık korkulması gereken bir şey değildir

Başarısızlık korkulması gereken bir şey değildir

Genç girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak

Genç girişimcilerin önündeki engelleri azaltmak

Efes Pilsen'e 7'nci logo

Efes Pilsen'e 7'nci logo

Octagon'u Türkiye'ye getiriyor

Octagon'u Türkiye'ye getiriyor

Yorum Yaz