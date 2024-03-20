Hazine alacakları 28,4 milyar lira oldu

Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 28,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

20.03.2024 17:45:410
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Hazine alacakları 28,4 milyar lira oldu

Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 28,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 Şubat itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 28,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 0,5 milyar lira tahsil edildi.

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