Hazine arazileriyle yatırım, tarımsal üretim ve kentsel dönüşüme katkı sağlanacak

Hazine arazileri, gelecek yıl da tarım, eğitim, turizm gibi alanlarındaki yatırımlar ile kentsel dönüşümün desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Hazineye ait taşınmazlar yatırımların desteklenmesi için kritik önem taşıyor.

Bu kapsamda, Hazine arazilerinin tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki için kullandırılmasına gelecek yıl da devam edilecek.

"Proje bazlı yatırımlara" arazi desteği sağlamak için Hazine taşınmazlarının arzı sürdürülecek.

Yatırım teşvik faaliyetleri kapsamında, 2028'e kadar her yıl 10 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz, eğitim, tarım, hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımlar için ilana çıkarılacak.

Bu yılın 8 ayında 6 milyon 738 bin metrekare taşınmaz bu alanlardaki yatırımlar için ilana çıkarıldı. Bu kapsamda, 174 milyon lira yatırım tutarı karşılığında 24 bin metrekare taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi.

Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların yerli tarımsal üretim faaliyetlerini destekleyen projelerde kullanılmasına yeni yılda da devam edilecek. Hazineye ait tarım arazileri, kullanıcılarına 10 yıla kadar doğrudan kiralanırken, kira bedelleri cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor.

Ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirenlere bu süreyi uzatma veya 10 yıl boyunca kullananlara doğrudan satın alma hakkı tanınıyor. Şimdiye kadar gerekli şartları taşıyan 101 bin çiftçiyle kira sözleşmesi imzalandı. Son düzenlemeyle, uygulamadan yararlanmak için son başvuru süresi kaldırıldı, vatandaşların başvurmaları halinde, ecrimisil karşılığı kullanım yerine kira sözleşmesi imkanı sağlandı.

Bitkisel üretime destek

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin ithalatının azaltılarak ülkede üretilmesini teşvik etmek üzere bu bitki türlerini yetiştirmek isteyen vatandaşlara Hazine taşınmazlarını kiralama kolaylığı sağlandı.

Bu kapsamda Hazine taşınmazlarının belirli programlar dahilinde gerçek veya tüzel kişilere kiralanmak üzere ilana çıkarılmasına ilişkin çalışmalar devam edecek. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için uygulamanın başladığı Ağustos 2018'den bugüne kadar 51,1 milyon metrekare taşınmaz kiralandı.

Ülkede yetiştirilme potansiyeli bulunan kavak, kızılağaç, okaliptüs, badem, Antep fıstığı, zeytin, ceviz, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin ve akasya gibi türlerde ağaçlandırma amaçlı kiralamalar desteklenecek. Bu ürünlerin yetiştirilmesinde yüksek verim elde edilebilecek iller belirlenecek ve Hazine taşınmazları bu amaçla arz edilecek.

Bu yıl başta ceviz, badem ve Antep fıstığı olmak üzere 5 milyon 957 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı ağaçlandırma amaçlı kiralandı.

Kentsel dönüşüme arazi tahsisi

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi, konut sorununun çözümü ve şehirlerin doğal afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı alanlara dönüştürülmesini desteklemek amacıyla rezerv alan veya arsa üretim alanı ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devrine devam edilecek.

Bu yıl 31,6 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı rezerv alan olarak kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Başkanlığına tahsis edildi.

Konut sorununun çözümü ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi amacıyla "İlk Evim Arsa Projesi" kapsamında yaklaşık 1,5 milyon metrekare, "Sosyal Konut Projesi" kapsamında yaklaşık 16 milyon metrekare, "İlk İşyerim Projesi" kapsamında yaklaşık 732 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) devredildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında belirlenen geçici ve kesin iskan alanlarında kalan Hazine mülkiyetindeki 3,3 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmazın, 136 bin metrekare yüzölçümlü tescil harici alanın ve 777 bin metrekare yüzölçümlü mera vasıflı taşınmazın TOKİ'ye devri gerçekleştirildi.

Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için Hazine arazileri kullanılacak

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin iç kaynaklar kullanılarak artırılması için de adım atılıyor.

Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarını kendi üretim tesislerinden karşılayabilmesi, küçük ölçekli üretim tesislerinin ekonomiye kazandırılması ve bu kaynakların etkin kullanımının sağlanması amacıyla, Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar lehine 29 yıla kadar irtifak hakkı tesis ediliyor.

Hazine taşınmazları, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü bulunmaksızın güneş ve rüzgar enerjisi santralleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinin kurulabilmesi için de kullanılabilecek.

Bu doğrultuda şimdiye kadar 348 milyon 829 bin metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı ve 156 milyon 296 bin metrekarelik 688 taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi.