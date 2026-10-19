Ortalama konut satış fiyatı yaklaşık 5,5 milyon oldu

Emlakjet, yapay zeka destekli gayrimenkul değerleme ve analiz platformu Endeksa’nın veri gücüyle hazırladığı Eylül 2026 Konut Değer Raporu’nu açıkladı. Rapora göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 43 bin 300 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 412 bin 500 TL olarak hesaplandı.

Konut Fiyatları Yıllık Bazda Enflasyonun Gerisinde Kaldı

Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 22,5 yükselirken, enflasyondan arındırılmış yıllık değişim yüzde -6,2 seviyesinde gerçekleşti. Son altı aylık dönemde ise konut metrekare fiyatları nominal olarak yüzde 7,2 artarken, reel değişim yüzde -5,1 oldu. Veriler, konut fiyatlarının nominal artışını sürdürmesine rağmen enflasyondan arındırıldığında değer kaybının devam ettiğini ortaya koydu.

Konut Fiyatlarının En Fazla Arttığı İl İstanbul Oldu

Eylül 2026 itibarıyla en fazla konut satışı olan 30 il arasında yıllık konut fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 28,1 ile İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 27,9 ile Ankara, yüzde 26,5 ile Kocaeli, yüzde 24,6 ile Adana ve yüzde 23,7 ile Kayseri takip etti. Enflasyondan arındırılmış yıllık değişimde ise söz konusu 30 ilin tamamında konut fiyatları reel olarak geriledi. Reel değer kaybının en sınırlı olduğu iller yüzde -1,9 ile İstanbul ve yüzde -2,1 ile Ankara oldu. Kocaeli’de yıllık reel değişim yüzde -3,1, Adana’da yüzde -4,6, Kayseri’de ise yüzde -5,3 olarak gerçekleşti.

Beş Büyük İl İçinde Yıllık Fiyat Artışında İstanbul İlk Sırada

Türkiye’nin beş büyük ili arasında yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 28,1 ile İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 27,9 ile Ankara, yüzde 23,6 ile Antalya, yüzde 21,8 ile Bursa ve yüzde 20,8 ile İzmir izledi. Beş büyük ilin tamamında yıllık reel değişim negatif gerçekleşirken, reel değer kaybının en sınırlı olduğu iller İstanbul ve Ankara oldu.

Ortalama konut satış fiyatlarında ise 5 büyük il içerisinde İstanbul 7 milyon 569 bin 430 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 6 milyon 668 bin 40 TL ile İzmir, 6 milyon 174 bin 630 TL ile Antalya, 5 milyon 248 bin 360 TL ile Ankara ve 4 milyon 792 bin 60 TL ile Bursa takip etti.

Eylül Ayında Türkiye Genelinde 142 Bin 390 Konut Satıldı

Türkiye genelinde eylülde satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalışla 142 bin 390 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 23 bin 397 oldu. İlk el konut satışı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 artarak 51 bin 519'a yükseldi. İkinci el konut satışı ise aynı dönemde yüzde 15,3 azalışla 90 bin 871 oldu.

2026 yılının ilk dokuz ayında toplam konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 azalarak 1 milyon 92 bin 919 oldu. Bu dönemde ilk el konut satışları yüzde 0,6 azalışla 359 bin 913, ikinci el konut satışları ise yüzde 10 düşüşle 733 bin 6 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışları ise toplam satışların aksine yüzde 24,7 artarak 212 bin 210'a ulaştı.

“Konut Piyasasında İkinci El Satışlar Gerilerken Kredili Alımlar Artıyor”





Emlakjet CEO’su Görkem Öğüt, konut piyasasındaki gelişmeleri değerlendirerek şunları söyledi: “Yılın ilk dokuz ayına baktığımızda, toplam konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 gerilediğini, özellikle ikinci el konut satışlarındaki düşüşün dikkat çektiğini görüyoruz. Buna karşılık ipotekli konut satışlarında önemli bir artış yaşanıyor. Yeni konut projelerinde sunulan kampanya ve ödeme kolaylıkları ilk el satışlarını desteklerken, ikinci el piyasasında finansman koşullarının yanı sıra alıcı ve satıcıların fiyat beklentileri arasındaki farklılıklar da satışları zorlaştırabiliyor. Bu tablo, finansman koşullarının ve sunulan ödeme avantajlarının konut piyasasındaki talebi ve satışların dağılımını önemli ölçüde etkilediğini gösteriyor.

Diğer taraftan konut fiyatları nominal olarak yükselmeye devam etse de artışlar enflasyonun gerisinde kalmayı sürdürüyor. Bölgesel fiyat farklılıklarının da belirginleştiği bu dönemde, gayrimenkullerin güncel piyasa koşullarına uygun şekilde fiyatlanmasının hem alıcılar hem de satıcılar açısından giderek daha önemli hale geldiğini düşünüyoruz.”