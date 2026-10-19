Sektör temsilcileri IBAKTECH 2026’da sektörün geleceğini değerlendirdi

Messe Stuttgart Turkey Fuarcılık tarafından düzenlenen 15. IBAKTECH – Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı, 14 Ekim’de İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Dört kıtadan 27 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen fuar; gıda bileşenlerinden üretim makinelerine, geleneksel ustalıktan endüstriyel teknolojilere kadar sektörün farklı uzmanlık alanlarını buluşturdu.

Fuarın açılışına Messe Stuttgart Genel Müdürü Stefan Lohnert, Messe Stuttgart Başkan Yardımcısı Bernhard Müller, Messe Stuttgart Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop, Gıda Bileşenleri ve Geliştiricileri Sanayicileri Derneği (GIDABİL) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Çetin Duruk ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da katıldı.

“TAM TAHILLI VE EKŞİ MAYALI ÜRÜNLERE İLGİ ARTIYOR”





Fırıncılık ve pastacılık bileşenleri sektörünü temsil eden Avrupa kuruluşu FEDIMA’nın Genel Sekreteri Wouter Lox, fuarın sektör açısından önemini ve değişen tüketici tercihlerini değerlendirerek şunları söyledi: “IBAKTECH, fırıncılık ve pastacılık bileşenleri ile üretim teknolojileri alanında dünya çapında öne çıkan en büyük fuarlardan biri. Bileşenleri, teknolojileri ve üretim süreçlerini bir araya getirmesiyle sektörümüz açısından büyük önem taşıyor. Bugün sektörün öne çıkan trendlerine baktığımızda, tam tahıllı ürünlerin giderek daha fazla önem kazandığını görüyoruz. Beslenme ve sağlık konusunda daha bilinçli hale gelen tüketiciler, daha az işlenmiş ürünlere yönelirken geleneksel üretim yöntemlerine ve ekşi mayalı ekmeklere ilgi de artıyor. Tüm bu gelişmeler, fırıncılık sektöründeki ürün tercihlerini çeşitlendiriyor.”

“TÜRKİYE’NİN ÜRETİM BİRİKİMİNİ DAHA YÜKSEK KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ”

Türkiye’nin gıda sanayisindeki gelişimini değerlendirerek sektörün uluslararası rekabetinde ürün geliştirme yetkinliğinin önemine dikkat çeken Gıda Bileşenleri ve Geliştiricileri Sanayicileri Derneği (GIDABİL) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Çetin Duruk: “Türkiye, ekmek ve unlu mamuller alanında çok zengin bir kültüre ve güçlü bir üretim birikimine sahip. Önümüzdeki fırsat, bu birikimi farklı pazarlarda karşılık bulan, katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek. Bunun için üretim kapasitesiyle birlikte araştırmaya, yenilikçiliğe ve insan kaynağına yatırım yapmamız gerekiyor. Ürünün lezzeti, dokusu, dayanıklılığı ve her üretimde aynı kalitenin sağlanması, bileşenlerle üretim teknolojisinin birlikte geliştirilmesini gerektiriyor. Dünya pazarlarına ulaşmak isteyen bir üreticinin, o pazarın tüketim alışkanlıklarını ve ürün beklentilerini anlaması gerekiyor. Ülkemizin geleneksel ürünlerini uluslararası pazarlara taşırken onların kendine özgü niteliğini koruyabilmeli, aynı zamanda kalite ve süreklilik beklentisini karşılayabilmeliyiz. IBAKTECH’in değeri, bileşen üreticisiyle makine üreticisini ve ürünü tüketiciye sunan işletmeyi bir araya getirmesinde. Bu temasın yeni ürünlere ve ortak geliştirme çalışmalarına dönüşmesini önemsiyoruz.”

“FIRINCILIĞIN GELECEĞİNDE USTALIK KADAR İŞLETMELERİN GÜÇLENMESİ DE BELİRLEYİCİ”

Fuarda sergilenen teknolojilerin farklı ölçeklerdeki işletmeler açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, “Fırıncılık, her gün yeniden başlayan ve kesintisiz emek isteyen bir meslek. Vatandaşımıza kaliteli, güvenilir ekmek sunabilmek için ham maddeden üretime, hijyenden satışa kadar bütün aşamaları titizlikle yönetmek zorundayız. Mesleğimizin geleceğini konuşurken ustalarımızın bilgi ve tecrübesi kadar işletmelerimizin sürdürülebilirliğini de ele almalıyız. Enerjiyi verimli kullanabilen, üretimini doğru planlayan ve kayıplarını azaltabilen işletmeler, geleceğe daha sağlam hazırlanacaktır. Bu nedenle yatırım yaparken işletmeye uygun çözümü seçmek büyük önem taşıyor. Yeni bir makinenin değeri; ustamızın işini kolaylaştırması, ürün kalitesini koruması ve kaynakları daha verimli kullanmamızı sağlamasıyla ortaya çıkar. IBAKTECH, meslektaşlarımıza bu çözümleri çalışırken görme ve üreticilerine doğrudan soru sorma imkânı sunuyor. Gençlerin mesleğe kazandırılmasında da çağdaş üretim koşullarının ve teknolojiyle desteklenen bir çalışma ortamının önemli olduğunu düşünüyoruz” açıklamalarında bulundu.

“TÜRKİYE’NİN ÜRETİM GÜCÜNÜ YENİ PAZARLARLA BULUŞTURUYORUZ”

Messe Stuttgart Başkan Yardımcısı Bernhard Müller, IBAKTECH’in uluslararası katılımının Türkiye’deki üreticiler için oluşturduğu ticari fırsatlara dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye’nin makine ve gıda sanayisindeki üretim gücü, İstanbul’un farklı pazarlara erişim sağlayan konumuyla birleştiğinde önemli bir buluşma zemini oluşuyor. Bizim hedefimiz, bu zemini firmalarımız için yeni müşterilere, distribütörlük anlaşmalarına ve uzun vadeli ticari ilişkilere dönüştürmek.”

“DÖRT GÜNDE 5 MİLYAR EUROYU AŞAN İŞ HACMİ HEDEFLİYORUZ”

Messe Stuttgart Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop, fuarın büyüyen ölçeğine ve ticari hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi: “2024’te 6 salonda gerçekleştirdiğimiz organizasyonu bu yıl 7 salona ve 80 bin metrekarelik alana taşıdık. Katılımcı ve marka sayımız 500’den 700’ün üzerine çıktı. Bu yıl 27 ülkeden firmaları ağırlıyor, 120’den fazla ülkeden 90 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Dört gün boyunca 5 milyar euroyu aşan iş hacmi hedefliyoruz.”

ÜRETİMİN FARKLI AŞAMALARI AYNI FUARDA BULUŞUYOR

Alanında dünyanın ikinci, Avrasya’nın en büyük fuarı olan IBAKTECH 2026; ekmek, pasta, çikolata, şekerleme ve dondurma üretimine yönelik ürün, ekipman ve teknolojileri aynı çatı altında topluyor. Gıda bileşenleri, hamur hazırlama ve işleme sistemleri, pişirme, soğutma, muhafaza ve paketleme çözümleri; üreticilere süreçlerini bütün olarak değerlendirme imkânı sunuyor. Türkiye, İtalya ve Almanya’nın katılımcı sayısında ilk üç sırada yer aldığı fuar; endüstriyel üreticilerden fırın ve pastane işletmelerine, otel, restoran ve kafe profesyonellerinden uluslararası satın alma temsilcilerine kadar geniş bir ziyaretçi kitlesine hitap ediyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “Prestijli Fuar” statüsünde desteklenen 15. IBAKTECH, 17 Ekim 2026 tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde sektör profesyonellerini ağırlamaya devam edecek.