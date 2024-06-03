Hazine iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

3.06.2024 09:19:240
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Hazine iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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