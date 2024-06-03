Hazine iki tahvil ihalesi düzenleyecek

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,50 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.