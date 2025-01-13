Hazine, tahvil ihalesinde 49,3 milyar TL borçlandı

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yapıldı.

13.01.2025 12:00:000
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Hazine, tahvil ihalesinde 49,3 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet kredisi ihaleleriyle 49 milyar 292,2 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalede 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet borcunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 36,70, organik faiz yüzde 40,06 oldu.

Nominal teklifin 55 milyar 394,3 milyon lirayı bulduğu ihalede nominal satış 28 milyar 239,3 milyon lira, net satış ise 32 milyar 262,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 30 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalelerde piyasadaki çeşitliliğin 37 milyar 542,4 milyon liralık teklifler alındı ve bu kesime 17 milyar liralık satış yapıldı. Hazine, böylece 49 milyar 292,2 milyon lira borçlandı.

TCMB'den TL depo alma ihaleleri

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 980 milyar liralık iki TL depo alma ihalesi düzenlendi. TCMB'nin 20 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalelerinde bölme ile bölme ile 1 milyar 927 milyon lira oldu. İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi. Bankanın 14 Ocak vadeli 980 milyar liralık TL depo alım ihalelerinde de tekliflerde bölerek dağıtılmasıyla 954 milyar 249 milyon lira oldu. İhalede asgari faiz oranı yüzde 47,48, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 47,5 olarak gerçekleşti.

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