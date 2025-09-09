Hazine, tahvil ihracı için 4 bankaya yetki verdi

Hazine, 10 yıl vadeli bir tahvil ihracı için BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JP Morgan’a yetki verdi

9.09.2025 15:11:300
Hazine, tahvil ihracı için 4 bankaya yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, yetkilendirmeye ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verildi.

