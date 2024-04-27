Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KDV düzenlemesini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gıdadaki KDV istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek amacıyla yapılan düzenlemeye ilişkin, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı." ifadesini kullandı.

* Lokanta ve kafelere KDV düzenlemesi

Bakan Şimşek, "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği"nde yapılan değişikliği, sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Şimşek, paylaşımında, "KDV artışı yapılmadı. İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV'nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.