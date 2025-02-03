Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yılın ilk enflasyon verilerini değerlendirdi

Bakan Şimşek: Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24'le son 38 ayın en düşük seviyesinde.

3.02.2025 11:22:400
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yılın ilk enflasyon verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocakta yıllık enflasyonun geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1'e gerilediğini bildirerek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24'le son 38 ayın en düşük seviyesinde." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ocakta yıllık enflasyonun geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1'e gerilediğine dikkati çeken Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24'le son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, aylık enflasyondaki gelişmelere de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkanları dahilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek."

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