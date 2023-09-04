Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız.

4.09.2023 11:15:490
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız" dedi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını bildiklerinin altını çizen Şimşek, "Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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