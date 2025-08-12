Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün borçlanmaya gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği hazine bonosu ihalesiyle 41 milyar 652,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün borçlanmaya gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği hazine bonosu ihalesiyle 41 milyar 652,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 10 ay (308 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 39,41, bileşik faiz yüzde 40,51 oldu.

Nominal teklifin 67 milyar 399,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 26 milyar 173,8 milyon lira, net satış 19 milyar 627,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 10 milyar 25 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 24 milyar 845,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 41 milyar 652,9 milyon lira borçlandı.

