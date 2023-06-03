Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek üstlenecek.

3.06.2023 23:13:140
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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabine üyelerini açıkladı.

Yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli olurken, Hazine ve Maliye Bakanlığına daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek atandı.

Batman'da 1967 yılında doğan Şimşek, ilk ve orta öğrenimini Batman merkezde, liseyi ise Gercüş'te tamamladı. Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesinde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere'de önde gelen finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Parti'den Gaziantep Milletvekili seçildi.

Bu tarihten sonra kurulan 60. Hükümet'te Hazineden sorumlu Devlet Bakanı olan Şimşek, Mayıs 2009'da ilan edilen kabine değişikliğiyle Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. 64. Hükümet'te Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Şimşek, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan yeni hükümette de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı görevini yürüttü.

İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.

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