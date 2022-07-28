Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

28.07.2022 09:35:000
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Yasemin Girici, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir, Muhasebat Genel Müdürlüğüne Serkan Yüceer, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Fatih Mehmet Bal, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Kemalettin Işık, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Köse atandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığı görevine Ramazan Güngör getirildi.

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