Hazine’nin eurobonduna 3 katı talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 milyar dolarlık eurobond ihracına yaklaşık 200 yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği dolar cinsi eurobond ihracının sonuçlarını duyurdu.

Bakanlık, toplam 2 milyar dolarlık satış gerçekleştirildiğini, talebin ise ihraç miktarının üç katını aştığını bildirdi.

10 yıl vadeli tahvil

Yapılan açıklamaya göre 16 Eylül 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,950, getiri oranı ise yüzde 7,000 olarak belirlendi. İhraç tutarı, 16 Eylül 2025 tarihinde Hazine hesaplarına aktarılacak.

Bölgesel dağılım

Tahvile gelen yüksek talep farklı bölgelerden yatırımcıların ilgisini ortaya koydu.

Tahvillerin;

%40’ı Birleşik Krallık,

%35’i ABD,

%13’ü diğer Avrupa ülkeleri,

%11’i Orta Doğu ülkeleri,

%1’i diğer ülke yatırımcılarına tahsis edildi.

2025’te toplam 10,75 milyar dolar kaynak

Bu ihracın ardından Türkiye, 2025 yılı uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10,75 milyar dolar finansman sağlamış oldu. İhraç için yetki verilen bankalar arasında BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve JPMorgan yer aldı.